Двух пассажиров самолета в Кольцово оштрафовали за занятые чужие места

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Сначала скандал устроил 34-летний екатеринбуржец, который летел из Египта и занял чужое место. Просьбы бортпроводников мужчина игнорировал и нецензурно ругался в ответ, рассказали в пресс-службе уральской транспортной полиции.
В этот же день аналогичный инцидент в самолете произошел с 44-летней пассажиркой. Женщина отказывалась покидать занятое ей чужое место и устроила скандал с сотрудниками.
Обоих пассажиров оштрафовали за невыполнение распоряжений командира самолета. Мужчину также оштрафовали на 1000 рублей за мелкое хулиганство.
Напомним, в мае 2024 года в самолете Красноярск — Екатеринбург пьяный мужчина устроил скандал с другим пассажиром. На него был составлен протокол.