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Двух пассажиров самолета в Кольцово оштрафовали за занятые чужие места

Двух пассажиров самолета в Кольцово оштрафовали за занятые чужие места

11 июня 2024, 08:03
Фото: Изображение Midjourney
В аэропорту Кольцово оштрафовали двух пассажиров, летевших в Екатеринбург из Египта и Москвы, за скандальное поведение. Оба инцидента произошли 8 июня 2024 года.

Сначала скандал устроил 34-летний екатеринбуржец, который летел из Египта и занял чужое место. Просьбы бортпроводников мужчина игнорировал и нецензурно ругался в ответ, рассказали в пресс-службе уральской транспортной полиции.

В этот же день аналогичный инцидент в самолете произошел с 44-летней пассажиркой. Женщина отказывалась покидать занятое ей чужое место и устроила скандал с сотрудниками.

Обоих пассажиров оштрафовали за невыполнение распоряжений командира самолета. Мужчину также оштрафовали на 1000 рублей за мелкое хулиганство.

Напомним, в мае 2024 года в самолете Красноярск — Екатеринбург пьяный мужчина устроил скандал с другим пассажиром. На него был составлен протокол.

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