Хомяк завоевывает мир: как свердловчанам заработать миллион в Hamster Combat

Число подписчиков официального аккаунта игры Hamster Combat в Telegram уже достигло более 19 млн человек, а развлекаются подобным образом, только по самым скромным подсчетам, около 100 млн человек. Делимся полезными лайфхаками о том, как быстро стать миллионером и прокачать «хомяка».

∟ Что такое Hamster Combat и чем игра отличается от других игр-кликеров

∟ Как работает игра Hamster Combat

∟ Как заработать максимальное количеств монет в Hamster Kombat