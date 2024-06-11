Хомяк завоевывает мир: как свердловчанам заработать миллион в Hamster Combat

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Многие пользователи Telegram весьма скептически относятся к Hamster Combat, считая игру обычным развлечением для тех, кому нечем заняться на досуге. На самом деле, это не так. Миллионы пользователей Telegram тапают хомяка не для развлечения: ведь Hamster Combat — это не обычные бездумный кликер, а NFT-игра, им в ней используется специальная валюта, которую фанаты хомяка надеются в перспективе превратить в живые деньги.
Играть в хомяка очень просто — для этого даже не понадобится ничего скачивать, весь процесс проходит в Telegram. По легенде хомяк становится руководителем криптобиржи, и задача игрока состоит в ее развитии. В первое время заработать в игре можно только самым примитивным способом — нажимая (или тапая) на виртуального зверька и получая монетку за один клик. Но затем возможности расширяются: например, игроки могут получить вознаграждение за определенные действия (подписка, просмотр видео и т. д.), также дополнительные монеты упадут на счет, если привлечь новых пользователей.
Кроме того, многие игроки Hamster Combat имеют пассивный доход. Так, заработать можно на фан-токенах — это цифровой актив пользователя, который приносит доход около 950 монет в час при стоимости в 10 тысяч монет. По мере увеличения заработка сам хомяк, голый и бритый в начале игры, превращается в упитанного зверька с шерстью и в красивом костюме.
Некоторые серьезные эксперты говорят о том, что к хомяку следует относиться серьезно даже не столько из-за потенциальной возможности заработать реальные деньги, сколько из-за ее обучающего потенциала.
Механика Hamster Kombat обучает основам криптобизнеса, будто бы ты строишь свой криптомир с выбором бирж и других механик, — рассказал криптоэксперт Евгений Каминский.
Продвинутые пользователи предлагают несколько способов быстрого заработка в игре про хомяка.
Разработчики игры пообещали листинг монеты $HMSTR в июне–июле 2024 года, то есть уже совсем скоро. Это значит, что накопленную в игре «валюту» игроки смогут обменять на токены, которые якобы планирую выпустить на блокчейне TON. Эксперты считают, что листинг действительно возможен и для этого даже не нужно будет искать инвесторов: игра чрезвычайно популярна и самим биржам этот проект чрезвычайно выгоден.
Я думаю, биржи сами будут готовы залистить «Хомяка», потому что для них это большой поток аудитории, которая раньше мало слышала про крипту или же не очень активно пользовалась соответствующими приложениями, — рассказал в интервью «Коммерсанту» портфельный управляющий фонда Hardcore Capital Labs Филипп Васильев.
Однако лагерь скептиков тоже постоянно ширится. Например, многих смущает возможность заработать без каких-либо первоначальных вложений. При этом «хомяк» обещает высокую доходность. Сочетание этих двух факторов наводит на мысли о финансовой пирамиде. Также многих настораживает тот факт, что в сети очень трудно найти информацию о разработчиках игры, а новую прибыль игрок получает за привлечение максимального количества новых игроков.
А пока мир замер в ожидании и ждет ответа на вопрос: кто же ты, Hamster Kombat, величайший с мире обманщик или ты даешь реальный шанс заработать тем, кто верит в свою счастливую звезду и готов поработать пальчиками?