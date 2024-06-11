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Хомяк завоевывает мир: как свердловчанам заработать миллион в Hamster Combat

Хомяк завоевывает мир: как свердловчанам заработать миллион в Hamster Combat

11 июня 2024, 10:58
Фото: Telegram-канал «Хамстер»
Число подписчиков официального аккаунта игры Hamster Combat в Telegram уже достигло более 19 млн человек, а развлекаются подобным образом, только по самым скромным подсчетам, около 100 млн человек. Делимся полезными лайфхаками о том, как быстро стать миллионером и прокачать «хомяка».

Что такое Hamster Combat и чем игра отличается от других игр-кликеров

Многие пользователи Telegram весьма скептически относятся к Hamster Combat, считая игру обычным развлечением для тех, кому нечем заняться на досуге. На самом деле, это не так. Миллионы пользователей Telegram тапают хомяка не для развлечения: ведь Hamster Combat — это не обычные бездумный кликер, а NFT-игра, им в ней используется специальная валюта, которую фанаты хомяка надеются в перспективе превратить в живые деньги.

Как работает игра Hamster Combat

Играть в хомяка очень просто — для этого даже не понадобится ничего скачивать, весь процесс проходит в Telegram. По легенде хомяк становится руководителем криптобиржи, и задача игрока состоит в ее развитии. В первое время заработать в игре можно только самым примитивным способом — нажимая (или тапая) на виртуального зверька и получая монетку за один клик. Но затем возможности расширяются: например, игроки могут получить вознаграждение за определенные действия (подписка, просмотр видео и т. д.), также дополнительные монеты упадут на счет, если привлечь новых пользователей.

Кроме того, многие игроки Hamster Combat имеют пассивный доход. Так, заработать можно на фан-токенах — это цифровой актив пользователя, который приносит доход около 950 монет в час при стоимости в 10 тысяч монет. По мере увеличения заработка сам хомяк, голый и бритый в начале игры, превращается в упитанного зверька с шерстью и в красивом костюме.

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Некоторые серьезные эксперты говорят о том, что к хомяку следует относиться серьезно даже не столько из-за потенциальной возможности заработать реальные деньги, сколько из-за ее обучающего потенциала.

Механика Hamster Kombat обучает основам криптобизнеса, будто бы ты строишь свой криптомир с выбором бирж и других механик, — рассказал криптоэксперт Евгений Каминский.

Как заработать максимальное количеств монет в Hamster Kombat

Продвинутые пользователи предлагают несколько способов быстрого заработка в игре про хомяка.

  • Нужно как можно чаще нажимать пальцем на экран. Особо поднаторевшие используют для этих целей все 10 пальцев и тапая каждую свободную секунду — например, во время просмотра телевизора, поездки в транспорте или очереди в магазине;
  • Отслеживать и каждый день забирать бонусы;
  • Оформить премиум-подписку в Telegram и увеличить возможность заработка в 10-12 раз;
  • Не скупиться на покупку бустеров. Карточки будут приносить пассивный доход, когда вы чисто физически не сможете играть в Hamster Kombat — например, на работе.
  • Не покупать все карточки подряд, а пытаться собирать «комбо», которые будут приносить максимальный доход. Наборы выкладываются каждый день в сети. Если вы приобретете все карточки, то доход может увеличить на пять миллионов в сутки (дополнительно к тапам и пассивным источникам).
  • Не лениться выполнять специальные задания. Для дополнительного заработка часто предлагается оформить подписку на тот или иной аккаунт или посмотреть видео на YouTube;
  • Приглашать в игру новых пользователей, а полученное вознаграждение инвестировать.
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Смогут ли игроки в Hamster Kombat в итоге превратить виртуальные деньги в реальные?

Разработчики игры пообещали листинг монеты $HMSTR в июне–июле 2024 года, то есть уже совсем скоро. Это значит, что накопленную в игре «валюту» игроки смогут обменять на токены, которые якобы планирую выпустить на блокчейне TON. Эксперты считают, что листинг действительно возможен и для этого даже не нужно будет искать инвесторов: игра чрезвычайно популярна и самим биржам этот проект чрезвычайно выгоден.

Я думаю, биржи сами будут готовы залистить «Хомяка», потому что для них это большой поток аудитории, которая раньше мало слышала про крипту или же не очень активно пользовалась соответствующими приложениями, — рассказал в интервью «Коммерсанту» портфельный управляющий фонда Hardcore Capital Labs Филипп Васильев.

Однако лагерь скептиков тоже постоянно ширится. Например, многих смущает возможность заработать без каких-либо первоначальных вложений. При этом «хомяк» обещает высокую доходность. Сочетание этих двух факторов наводит на мысли о финансовой пирамиде. Также многих настораживает тот факт, что в сети очень трудно найти информацию о разработчиках игры, а новую прибыль игрок получает за привлечение максимального количества новых игроков.

А пока мир замер в ожидании и ждет ответа на вопрос: кто же ты, Hamster Kombat, величайший с мире обманщик или ты даешь реальный шанс заработать тем, кто верит в свою счастливую звезду и готов поработать пальчиками?

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