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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Июль в Свердловской области станет самым теплым летним месяцем

Июль в Свердловской области станет самым теплым летним месяцем

11 июня 2024, 12:25
Фото: Изображение Midjourney
Лето в Свердловской области в 2024 году ожидается теплым и дождливым.

Так, в июле будет самая теплая погода. Температура будет в пределах и чуть выше нормы. Количество осадков будет умеренным, рассказала синоптик УГМС Галина Шепоренко во время пресс-конференции ТАСС.

Температура воздуха в августе будет в пределах нормы. При этом в последний месяц лета возможен избыток дождей. В июне небольшие осадки пройдут в третьей декаде.

Напомним, до конца текущей недели в Свердловской области сохранится жаркая погода до +30 градусов. В воскресенье температура снизится до +21 градуса.

Теплая погода придет в Свердловскую область с начала лета
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