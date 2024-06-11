Июль в Свердловской области станет самым теплым летним месяцем

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Так, в июле будет самая теплая погода. Температура будет в пределах и чуть выше нормы. Количество осадков будет умеренным, рассказала синоптик УГМС Галина Шепоренко во время пресс-конференции ТАСС.
Температура воздуха в августе будет в пределах нормы. При этом в последний месяц лета возможен избыток дождей. В июне небольшие осадки пройдут в третьей декаде.
Напомним, до конца текущей недели в Свердловской области сохранится жаркая погода до +30 градусов. В воскресенье температура снизится до +21 градуса.