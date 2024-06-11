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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Отдых на 12 июня продлят отпусками и отгулами 13% жителей Нижнего Тагила

Лишний отдых в летнюю жару: тагильчане продлят 12 июня отпусками и отгулами

11 июня 2024, 15:09
Фото: Изображение Midjourney

Отдых на 12 июня продлят отпусками и отгулами 13% жителей Нижнего Тагила

Около 13% тагильчан решили устроить себе дополнительный отдых на День России и взяли короткие отпуска.

О дополнительном выходном дне чаще мечтали мужчины, чем женщины — 15 и 12% соответственно. Такие данные приводятся в новом опросе портала Superjob.

Как показал опрос, в лишнем отдыхе больше нуждаются люди наиболее активного и продуктивного для работы возраста — от 35 до 44 лет. Работающие граждане более молодого и более старшего возраста о таком желании заявляли реже.

Напомним, что в этом году 12 июня, День России, выпадает на среду, самую середину недели, поэтому никаких переносов праздника нет.

Ранее стало известно, какая культурно-развлекательная программа ждет жителей Нижнего Тагила в День России.

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