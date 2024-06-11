Лишний отдых в летнюю жару: тагильчане продлят 12 июня отпусками и отгулами

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
О дополнительном выходном дне чаще мечтали мужчины, чем женщины — 15 и 12% соответственно. Такие данные приводятся в новом опросе портала Superjob.
Как показал опрос, в лишнем отдыхе больше нуждаются люди наиболее активного и продуктивного для работы возраста — от 35 до 44 лет. Работающие граждане более молодого и более старшего возраста о таком желании заявляли реже.
Напомним, что в этом году 12 июня, День России, выпадает на среду, самую середину недели, поэтому никаких переносов праздника нет.
Ранее стало известно, какая культурно-развлекательная программа ждет жителей Нижнего Тагила в День России.