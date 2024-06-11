Могут ли свердловчане попасть в зависимость от лотерей: мнения экспертов

Схема выглядит весьма привлекательно. Людям кажется, что они тратят на лотерейные билеты сущие копейки, тогда как реальная сума выигрыша может исчисляться миллионами. Однако на практике все выходит иначе: в надежде на выигрыш небогатые американцы тратят на покупку лотерейных билетов до шестой части своего дохода. Иногда они выигрывают небольшие суммы и на радостях начинают покупать еще больше билетов, не осознавая, что сумма выигрыша несопоставима с затратами на покупку билетов. У человека, по мнению Уильямс, больше шансов попасть в ДТП по пути в магазин, где продаются лотерейные билеты, чем реально сорвать большой куш. Но людей это не останавливает.