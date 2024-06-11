Могут ли свердловчане попасть в зависимость от лотерей: мнения экспертов

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Лотереи пользуются огромной популярностью во всем мире. В некоторых странах, например, в Великобритании, доля участвующих в розыгрышах граждан достигает рекордных цифр — 35% и выше. При этом 67% опрошенных признают тот факт, что играют в лотерею в попытке сорвать джекпот и разбогатеть без каких-либо дополнительных усилий. Но только ли желание разбогатеть движет людьми?
Ученых давно интересует вопрос о мотивах людей, регулярно участвующих в лотерейных розыгрышах. Интересны результаты эксперимента, проведенного в 2020 году голландскими учеными из университета Эразма Роттердамского. В многоступенчатом исследовании участвовали около 1600 человек. В результате ученые выяснили, что большинство испытуемых при покупке лотерейного билета и розыгрыше тиража испытывают эйфорию и радость предвкушения.
На самом деле, они весьма схожи с чувствами зависимого от алкоголя человека, который готовится выпить первую рюмку. Иными словами, играя в лотерею, человек испытывает очень яркие и очень необычные эмоции, которые ему редко выпадают в его серой повседневной жизни. А это весьма опасная ситуация. И многие психологи считают, что лотереи — это ничто иное, как азартные игры, вызывающие сильную зависимость.
В России лотереи юридически не относятся к азартным играм, а потому они смотрят на нас из рекламы, с экрана телевизора, с прилавков продуктовых магазинов, киосков и на почте. Но выигрыш в них не зависит от навыков и способностей самого игрока, и по этому признаку лотереи все-таки относятся к азартным играм, — такое мнение в интервью «РБК.Тренды» высказала психологи и специалист по работе с внутриличностными проблемами Любовь Ширман.
По вполне понятным причинам в лотереи чаще всего играют представители бедных слоев населения, которые таким образом надеются поправить свое материальное положение. Американский институт изучения экономики провел любопытное исследование о лотереях. Автор исследования, экономист Лора Уильямс, выяснила, что чем ниже у человека уровень дохода, тем он более склонен купить лотерейный билет. Причина, к сожалению, кроется в низком уровне образования, когда человек в погоне за удачей не может адекватно оценить реальные шансы на выигрыш.
Автор исследования не стесняется в выражениях и открыто называет лотереи «налогом на глупость».
На протяжении как минимум 350 лет экономисты и другие ученые твердили друг другу, что лотерея — это налог на глупость. Точнее, современные американские лотереи — это добровольный налог, который платят те, кто не разбирается в статистике или кто готов отказаться от критического мышления, — пишет Уильямс.
Схема выглядит весьма привлекательно. Людям кажется, что они тратят на лотерейные билеты сущие копейки, тогда как реальная сума выигрыша может исчисляться миллионами. Однако на практике все выходит иначе: в надежде на выигрыш небогатые американцы тратят на покупку лотерейных билетов до шестой части своего дохода. Иногда они выигрывают небольшие суммы и на радостях начинают покупать еще больше билетов, не осознавая, что сумма выигрыша несопоставима с затратами на покупку билетов. У человека, по мнению Уильямс, больше шансов попасть в ДТП по пути в магазин, где продаются лотерейные билеты, чем реально сорвать большой куш. Но людей это не останавливает.
Для тысяч американцев лотерея — это шанс на финансовую стабильность, если они не знают, как еще обеспечить такую стабильность для своих семей, — резюмирует автор исследования.
Современные люди играют в лотереи еще по одной причине: они хотят одним махом избавиться от всех своих обязательств, которые тяготят их и отравляют жизнь. Ипотечные и потребительские кредиты, траты на образование детей, жителя современного мегаполиса так и тянет одним махом разрубить этот гордиев узел. Ученые из Кембриджского университета Чарльз Клотфелтер и Филип Кук провели любопытное исследование и доказали, что большинство людей, играющих в лотерею, имеют связанные с этим приятные фантазии.
При этом мечтать люди могут о самых разных вещах: о том, что завтра полностью погасят долги перед банком, что смогут оплатить учебу сына не в провинциальном, а в столичном университете, что сделают пластическую операцию.
Мечты могут быть разными, а последствия одни: человек просто уходит из некомфортной реальности в воображаемый мир, где живет полноценной и качественной жизнью. С реальностью же его связывает лишь лотерейный билет и еженедельный розыгрыш очередного тиража по телевизору.