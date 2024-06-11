На двух перекрестках в Нижнем Тагиле перестанут работать светофоры

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Причиной является временное отключение электричества. Так, с 09:30 до 16:30 не будет света в детском доме на улице Красногвардейской.
С 10:00 светофоры будут обесточены на перекрестках улиц Боровой и Алтайской, переулка Оплетина и улицы Алтайской. При этом первый заработает уже в 12:00, а второй — только в 15:00.
Напомним, в начале июня на Садовой улице перестал работать светофор. Причиной стало аварийное отключение электричества.