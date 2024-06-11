tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

На двух перекрестках в Нижнем Тагиле перестанут работать светофоры

На двух перекрестках в Нижнем Тагиле перестанут работать светофоры

11 июня 2024, 05:23
Фото: 1MI
Светофоры будут отключены на двух перекрестках Нижнего Тагила 11 июня. Также света не будет в детском доме-школе №1.

Причиной является временное отключение электричества. Так, с 09:30 до 16:30 не будет света в детском доме на улице Красногвардейской.

С 10:00 светофоры будут обесточены на перекрестках улиц Боровой и Алтайской, переулка Оплетина и улицы Алтайской. При этом первый заработает уже в 12:00, а второй — только в 15:00.

Напомним, в начале июня на Садовой улице перестал работать светофор. Причиной стало аварийное отключение электричества.

#Ирина Кирилова#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Электричество#Детский дом#Светофор#Свет#Екатеринбург
Подпишитесь
Итоги недели: замеры, НМУ, наказание для Уралхимпласта и формальдегид для детей
Вчера, 12:08
Ягоды изумительно сладкие: чем уральские дачники подкармливают смородину в июне
Вчера, 13:39
Как пройдет День России в Нижнем Тагиле: полная программа
Вчера, 15:33
Повестки в военкомат вручили мигрантам в Камышлове и Сухом Логу
Вчера, 16:04
Мост на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле отремонтируют без остановки движения
Вчера, 15:29
Суд начал в отношении «Уралстроймонтаж» процедуру наблюдения перед банкротством
Вчера, 09:33
"