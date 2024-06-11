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Published Сегодня, 03:59

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Updated Сегодня, 04:01

Нерегулярные поставки стали причиной дефицита аллергопроб в Екатеринбурге

Названа причина нехватки аллергопроб в клиниках Екатеринбурга

11 июня 2024, 03:59
Фото: Изображение Midjourney

Нерегулярные поставки стали причиной дефицита аллергопроб в Екатеринбурге

Нерегулярность поставок импортных расходников стала причиной нехватки аллергопроб в медучреждениях Екатеринбурга. Специалисты отметили, что материалы импортные, а заместить их нечем, потому что в лабораториях установлено оборудование зарубежного производства.

Поставки расходников осуществляются через Казахстан. Однако они нестабильны. Некоторые лаборатории пробуют приобретать китайские расходники, но точность у них низкая, пишет ЕАН со ссылкой на специалистов, присутствовавших на конгрессе Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов.

Также лабораториям приходится ждать, пока наберется нужное количество анализов. Обычно для одного исследования нужно заполнить 40 ячеек. Соответственно, пока они не будут заполнены, анализ не проведут. Из-за этого время ожидания результата также увеличивается.

Также, по данным издания, некоторые жители Екатеринбурга заявили о нехватке препаратов против аллергии в аптеках. По их словам, пропали «Эриус» и «Эзлор». Аллергологи заявили, что перебои были связаны с тем, что «Эриусу» нужна была перерегистрация.

Напомним, ранее жители Свердловской области заявляли, что из аптек пропал препарат, который используется при лечении онкологии у детей.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Здоровье#Врач#Поставка#Анализ#Екатеринбург#Аллергия#Препарат
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