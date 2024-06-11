Названа причина нехватки аллергопроб в клиниках Екатеринбурга

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:01
Поставки расходников осуществляются через Казахстан. Однако они нестабильны. Некоторые лаборатории пробуют приобретать китайские расходники, но точность у них низкая, пишет ЕАН со ссылкой на специалистов, присутствовавших на конгрессе Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов.
Также лабораториям приходится ждать, пока наберется нужное количество анализов. Обычно для одного исследования нужно заполнить 40 ячеек. Соответственно, пока они не будут заполнены, анализ не проведут. Из-за этого время ожидания результата также увеличивается.
Также, по данным издания, некоторые жители Екатеринбурга заявили о нехватке препаратов против аллергии в аптеках. По их словам, пропали «Эриус» и «Эзлор». Аллергологи заявили, что перебои были связаны с тем, что «Эриусу» нужна была перерегистрация.
Напомним, ранее жители Свердловской области заявляли, что из аптек пропал препарат, который используется при лечении онкологии у детей.