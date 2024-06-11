Около ЭКСПО в Екатеринбурге вспыхнул битум

Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге в районе Уралмаша вспыхнул огонь в кафе быстрого питания. В результате инцидента также была повреждена остановочная конструкция. Пострадавших нет. По какой причине произошло данное ЧП — неизвестно.