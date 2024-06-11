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Updated Сегодня, 07:16

Около ЭКСПО в Екатеринбурге вспыхнул битум

Около ЭКСПО в Екатеринбурге вспыхнул битум

11 июня 2024, 07:14
Фото: Изображение Midjourney
В Новокольцовском районе Екатеринбурга около ЭКСПО произошло возгорание на площади 50 «квадратов» 11 июня 2024 года.

Известно, что на стройплощадке горел битум, рассказали ТВ-каналу «Четвёртый канал» в пресс-службе областного МЧС.

Видео: «Четвёртый канал»

Огонь устраняли 13 сотрудников спасательной службы. Сведения о пострадавших отсутствуют. В настоящий момент пламя уже устранено.

Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге в районе Уралмаша вспыхнул огонь в кафе быстрого питания. В результате инцидента также была повреждена остановочная конструкция. Пострадавших нет. По какой причине произошло данное ЧП — неизвестно.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Пожарные#Огонь#Возгорание#Видео#ЧП#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент#Новокольцовский район
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