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Почти 200 жителей Свердловской области нарушили противопожарный режим за неделю

Почти 200 жителей Свердловской области нарушили противопожарный режим за неделю

11 июня 2024, 08:47
Фото: Изображение Midjourney
182 жителя Свердловской области не соблюдали противопожарный режим в течение недели с 3 по 9 июня 2024 года.

Рейды по выявлению нарушителей проводили сотрудники правоохранительных органов, Россельхознадзора и лесничества. В результате обнаружили почти 200 нарушителей, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Всем свердловчанам за нарушения установленного режима грозит штраф до 20 000 рублей. Во время противопожарного режима нельзя разводить открытый огонь, жечь мусор и сухие растения.

Напомним, с 30 мая до 21 июня 2024 года жителям Свердловской области запрещено посещать леса, чтобы не ухудшить пожароопасную ситуацию.

Нарушителей противопожарного режима в Свердловской области начали ловить на катерах
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