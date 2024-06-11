Почти 200 жителей Свердловской области нарушили противопожарный режим за неделю

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Рейды по выявлению нарушителей проводили сотрудники правоохранительных органов, Россельхознадзора и лесничества. В результате обнаружили почти 200 нарушителей, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Всем свердловчанам за нарушения установленного режима грозит штраф до 20 000 рублей. Во время противопожарного режима нельзя разводить открытый огонь, жечь мусор и сухие растения.
Напомним, с 30 мая до 21 июня 2024 года жителям Свердловской области запрещено посещать леса, чтобы не ухудшить пожароопасную ситуацию.