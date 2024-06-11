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Updated Сегодня, 07:47

Приставы опечатали производство магазинов «Жизньмарт» в Екатеринбурге

Приставы опечатали производство магазинов «Жизньмарт» в Екатеринбурге

11 июня 2024, 07:45
Фото: ГУФССП по Свердловской области
В Екатеринбурге по решению приставов временно приостановлена работа производства на улице Ленина, которое поставляет продукцию для сети магазинов «Жизньмарт».

Решение о временном закрытии производства было принято после выявленных нарушений во время проверки Роспотребнадзора.

Фото: ГУФССП по Свердловской области

Так, у поставщика не соблюдались санэпиднормы к организации питания, а также были и другие нарушения, рассказали в пресс-службе свердловской службы судебных приставов.

Напомним, после массового отравления жителей Екатеринбурга продукцией «Жизньмарта» у поставщиков торговой сети начались проверки. Большинство производств были закрыты из-за обнаруженных нарушений. Проверку прошли только два поставщика.

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