Прогулки по Тагилу, отгулы на День России, первые паспорта и самый теплый месяц

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
TagilCity.ru продолжает рассказывать о знаковым местах Нижнего Тагила. Сегодняшняя прогулка посвящена улице Карла Маркса. Она известна тем, что здесь в детстве жил певец, композитор и бард Будат Окуджава. А еще здесь сохранилось немало объектов культурного наследия.
День России 12 июня в этом году пришелся на среду, самую середину недели. Поэтому многие тагильчане решили продлить единственный день отдыха отпусками и отгулами. Чаще всего такую возможность использовали мужчины в возрасте от 35 до 44 лет.
В преддверии Дня России подросткам, которым исполнилось 14 лет, в торжественной обстановке вручили первые паспорта. Мероприятие прошло во Дворце молодежи в Тагиле, а поздравили ребят со вступлением во взрослую жизнь заммэра Вячеслав Горячкин и глава нижнетагильского УМВД Ибрагим Абдулкадыров.
Жители Свердловской области регулярно нарушают действующий на территории региона противопожарный режим. Только за одну неделю с 3 по 9 июня правоохранители и представители лесоохраны выявили 182 нарушителя. Им грозят крупные штрафы, которые отобьют желание ходить в лес и разводить костры.
Самым теплым месяцем в Свердловской области станет июль, а в целом лето обещает быть теплым и дождливым. Температуры в августе будут близки к климатической норме, а вот с осадками может быть переизбыток. Такой прогноз дают синоптики на остаток уральского лета.