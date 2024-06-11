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Прогулки по Тагилу, отгулы на День России, первые паспорта и самый теплый месяц

Прогулки по Тагилу, отгулы на День России, первые паспорта и самый теплый месяц

11 июня 2024, 16:47
Корреспондент TagilCity.ru прогулялся по местам памяти Окуджавы. Тагильчане продлевают 12 июня отпусками и отгулами. Подростки получили первые паспорта в торжественной обстановке. Свердловчане продолжают нарушать противопожарный режим и ждут самый теплый в году месяц. Подводим итоги за 11 июня.

TagilCity.ru продолжает рассказывать о знаковым местах Нижнего Тагила. Сегодняшняя прогулка посвящена улице Карла Маркса. Она известна тем, что здесь в детстве жил певец, композитор и бард Будат Окуджава. А еще здесь сохранилось немало объектов культурного наследия.

Прогулки по Нижнему Тагилу. Улица Карла Маркса
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День России 12 июня в этом году пришелся на среду, самую середину недели. Поэтому многие тагильчане решили продлить единственный день отдыха отпусками и отгулами. Чаще всего такую возможность использовали мужчины в возрасте от 35 до 44 лет.

Лишний отдых в летнюю жару: тагильчане продлят 12 июня отпусками и отгулами
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В преддверии Дня России подросткам, которым исполнилось 14 лет, в торжественной обстановке вручили первые паспорта. Мероприятие прошло во Дворце молодежи в Тагиле, а поздравили ребят со вступлением во взрослую жизнь заммэра Вячеслав Горячкин и глава нижнетагильского УМВД Ибрагим Абдулкадыров.

Школьникам в Нижнем Тагиле торжественно вручили паспорта во Дворце молодежи
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Жители Свердловской области регулярно нарушают действующий на территории региона противопожарный режим. Только за одну неделю с 3 по 9 июня правоохранители и представители лесоохраны выявили 182 нарушителя. Им грозят крупные штрафы, которые отобьют желание ходить в лес и разводить костры.

Почти 200 жителей Свердловской области нарушили противопожарный режим за неделю
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Самым теплым месяцем в Свердловской области станет июль, а в целом лето обещает быть теплым и дождливым. Температуры в августе будут близки к климатической норме, а вот с осадками может быть переизбыток. Такой прогноз дают синоптики на остаток уральского лета.

Июль в Свердловской области станет самым теплым летним месяцем
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