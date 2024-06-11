Пропавшего жителя Каменска-Уральского ищут почти неделю

Напомним, 10 июня 2024 года в районе коллективных садов «Колос» бесследно исчез пожилой мужчина из Екатеринбурга, которому необходима постоянная медицинская помощь. Он был одет в рубашку, джинсы и галоши. Также у него есть шрам на голове.