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Пропавшего жителя Каменска-Уральского ищут почти неделю

Пропавшего жителя Каменска-Уральского ищут почти неделю

11 июня 2024, 06:46
Фото: 1MI
58-летний Нафик Хазипов из Каменска-Уральского пропал 6 июня 2024 года.

Мужчина вышел на улицу из дома и обратно не вернулся. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, рассказали в пресс-службе МО МВД «Каменск-Уральский».

Фото: МО МВД «Каменск-Уральский»

Какая одежда была на свердловчанине в день исчезновения — неизвестно. Его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 10 июня 2024 года в районе коллективных садов «Колос» бесследно исчез пожилой мужчина из Екатеринбурга, которому необходима постоянная медицинская помощь. Он был одет в рубашку, джинсы и галоши. Также у него есть шрам на голове.

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