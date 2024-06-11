Пропавшего жителя Каменска-Уральского ищут почти неделю

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Мужчина вышел на улицу из дома и обратно не вернулся. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, рассказали в пресс-службе МО МВД «Каменск-Уральский».
Какая одежда была на свердловчанине в день исчезновения — неизвестно. Его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, 10 июня 2024 года в районе коллективных садов «Колос» бесследно исчез пожилой мужчина из Екатеринбурга, которому необходима постоянная медицинская помощь. Он был одет в рубашку, джинсы и галоши. Также у него есть шрам на голове.