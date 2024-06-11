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Ребенок-пассажир мотоцикла погиб в ДТП с автомобилем в поселке Свердловской области

Ребенок-пассажир мотоцикла погиб в ДТП с автомобилем в поселке Свердловской области

11 июня 2024, 05:22
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В поселке Пионерский Талицкого района 20-летний водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем Honda Civic. Есть погибший и пострадавший. Авария случилась 10 июня 2024 года.

Мотоциклист, выезжая на перекресток, столкнулся с автомобилем, из-за чего легковая машина съехала вправо. Девятилетний брат байкера погиб на месте ЧП, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Молодого человека, управлявшего мотоциклом, отвезли в медучреждение в состоянии комы. Водитель иномарки не пострадал. Водитель и пассажир мототранспорта не использовали защитную экипировку и шлемы. Проводится проверка.

Напомним, 10 июня 2024 года в Екатеринбурге столкнулись две иномарки. Женщина, управлявшая одним из автомобилей, пострадала.

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