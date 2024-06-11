Ребенок-пассажир мотоцикла погиб в ДТП с автомобилем в поселке Свердловской области

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Мотоциклист, выезжая на перекресток, столкнулся с автомобилем, из-за чего легковая машина съехала вправо. Девятилетний брат байкера погиб на месте ЧП, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Молодого человека, управлявшего мотоциклом, отвезли в медучреждение в состоянии комы. Водитель иномарки не пострадал. Водитель и пассажир мототранспорта не использовали защитную экипировку и шлемы. Проводится проверка.
Напомним, 10 июня 2024 года в Екатеринбурге столкнулись две иномарки. Женщина, управлявшая одним из автомобилей, пострадала.