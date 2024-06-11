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Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Школьникам в Нижнем Тагиле торжественно вручили паспорта во Дворце молодежи

Школьникам в Нижнем Тагиле торжественно вручили паспорта во Дворце молодежи

11 июня 2024, 14:05
Фото: Администрация Нижнего Тагила
14-летним подросткам в Нижнем Тагиле торжественно вручили паспорта. Мероприятие состоялось во Дворце молодежи 11 июня 2024 года.

Во Дворец молодежи пришли 14-летние юноши и девушки, состоящие в отрядах мэра, активисты «Движения первых» и курсанты военно-патриотических клубов. Им вручили паспорта РФ, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Также во время мероприятия школьников поздравили с Днем России глава нижнетагильского МВД Ибрагим Абдулкадыров и заммэра Вячеслав Горячкин. По словам Горячкина, перед новым поколением тагильчан открыты перспективы для самореализации.

Абдулкадыров пожелал подросткам беречь паспорта и уважать российские законы, а также знать историю страны. После вручения и пожеланий школьники перед дворцом развернули полотнище флага РФ.

Напомним, накануне 9 мая 2024 года в Екатеринбурге во время проводящейся акции автомобилистам вручили георгиевские ленточки.

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