Школьникам в Нижнем Тагиле торжественно вручили паспорта во Дворце молодежи

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Во Дворец молодежи пришли 14-летние юноши и девушки, состоящие в отрядах мэра, активисты «Движения первых» и курсанты военно-патриотических клубов. Им вручили паспорта РФ, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Также во время мероприятия школьников поздравили с Днем России глава нижнетагильского МВД Ибрагим Абдулкадыров и заммэра Вячеслав Горячкин. По словам Горячкина, перед новым поколением тагильчан открыты перспективы для самореализации.
Абдулкадыров пожелал подросткам беречь паспорта и уважать российские законы, а также знать историю страны. После вручения и пожеланий школьники перед дворцом развернули полотнище флага РФ.
Напомним, накануне 9 мая 2024 года в Екатеринбурге во время проводящейся акции автомобилистам вручили георгиевские ленточки.