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Свердловская область получит более 59 млн на лекарства для льготников

Свердловская область получит более 59 млн на лекарства для льготников

11 июня 2024, 06:10
Фото: Изображение Midjourney
Из федерального бюджета будет выделено Свердловской области 59,2 миллиона рублей на лекарства для граждан, имеющих льготы.

Распоряжение о выдаче средств региону утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На эти деньги будут закуплены препараты, лечебное питание и медицинские изделия.

Льготные лекарства предназначены детям, имеющим инвалидность, участникам ВОВ, а также ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Напомним, в Нижнем Тагиле было выделено 4,5 миллиона на капитальный ремонт подвального помещения школы №32. Работы должны завершиться к концу лета 2024 года.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Здоровье#Деньги#Лекарства#Федеральный бюджет#Льготники#Препараты#Екатеринбург
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