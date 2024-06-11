Свердловская область получит более 59 млн на лекарства для льготников

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:12
Распоряжение о выдаче средств региону утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На эти деньги будут закуплены препараты, лечебное питание и медицинские изделия.
Льготные лекарства предназначены детям, имеющим инвалидность, участникам ВОВ, а также ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Напомним, в Нижнем Тагиле было выделено 4,5 миллиона на капитальный ремонт подвального помещения школы №32. Работы должны завершиться к концу лета 2024 года.