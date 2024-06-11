Уралмашевский рынок в Екатеринбурге продали ради нового ЖК

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
По словам владельца торгового центра «Омега» Владимира Смирнова, в январе 2024 года к нему обратились частные предприниматели, получившие оповещения о том, что участок был продан, пишет Ура.ру.
В этом месте останется только ТЦ «Дом», все остальное отдадут под застройку жилого комплекса. Сейчас на рынке все торговые точки закрыты. Некоторые предприниматели повесили объявления о переезде магазинов в другие места.
Напомним, в марте 2024 года в Екатеринбурге были снесены склады гастронома «МагКор» в районе ЖБИ. На их месте будут построены многоэтажки.