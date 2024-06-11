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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Уралмашевский рынок в Екатеринбурге продали ради нового ЖК

Уралмашевский рынок в Екатеринбурге продали ради нового ЖК

11 июня 2024, 08:28
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге продан Уралмашевский рынок. На его месте планируют возвести жилой комплекс.

По словам владельца торгового центра «Омега» Владимира Смирнова, в январе 2024 года к нему обратились частные предприниматели, получившие оповещения о том, что участок был продан, пишет Ура.ру.

В этом месте останется только ТЦ «Дом», все остальное отдадут под застройку жилого комплекса. Сейчас на рынке все торговые точки закрыты. Некоторые предприниматели повесили объявления о переезде магазинов в другие места.

Напомним, в марте 2024 года в Екатеринбурге были снесены склады гастронома «МагКор» в районе ЖБИ. На их месте будут построены многоэтажки.

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