В Екатеринбурге люди в камуфляже скрутили прохожего и затащили в УАЗ

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
10 июня четыре человека в камуфляже скрутили мужчину, еще двое записывали происходящее на камеру телефона. При этом они были одеты в гражданскую одежду, пишет Е1 со ссылкой на очевидца.
По словам источника издания, мужчина шел по улице. Когда к нему подъехал автомобиль, то он побежал, но не смог уйти от погони.
В Росгвардии, ФСБ и МВД сообщили, что это были не их представители.
Напомним, в конце февраля в Екатеринбурге полицейские жестко задержали водителя иномарки.