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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

В Екатеринбурге люди в камуфляже скрутили прохожего и затащили в УАЗ

В Екатеринбурге люди в камуфляже скрутили прохожего и затащили в УАЗ

11 июня 2024, 10:05
Фото: 1MI
В Екатеринбурге неизвестные схватили прохожего на улице и посадили силой в УАЗ. Инцидент случился на ВИЗе на улице Крауля, 63.

10 июня четыре человека в камуфляже скрутили мужчину, еще двое записывали происходящее на камеру телефона. При этом они были одеты в гражданскую одежду, пишет Е1 со ссылкой на очевидца.

По словам источника издания, мужчина шел по улице. Когда к нему подъехал автомобиль, то он побежал, но не смог уйти от погони.

В Росгвардии, ФСБ и МВД сообщили, что это были не их представители.

Напомним, в конце февраля в Екатеринбурге полицейские жестко задержали водителя иномарки.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Задержание#Неизвестные#Екатеринбург#Инцидент
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