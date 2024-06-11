В Китае выявили ген, который поможет справиться со старением

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Как пишет newia, вскоре биологи выяснили: аналогичный ген — DIMT1 — присутствует и в организме людей.
После серии опытов китайские ученые рассказали, каким образом работает этот ген. Подвергая клетки искусственному старению, исследователи увидели: при помощи активации гена можно замедлить процессы износа в клетках.
Подвергнутые модификации этим геном, клетки росли, как и другие. Но, оказавшись под воздействием рентгеновского облучения, показали уровень старения, на 65% меньший, чем клетки, которые не подвергались модификации.
Примечательно, что мыши, клетки которых прошли модификацию при помощи DIMT1, и вовсе увеличили свою жизнь на 109% в сравнении с другими грызунами: их процессы старения повернулись вспять.
Ученые уверены: эта находка даст старт новым масштабным открытиям в области лечения болезней путем генной терапии, а успех научных изысканий запустит работу в направлении поиска методов активации этого гена.