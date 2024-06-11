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Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

В Китае выявили ген, который поможет справиться со старением

В Китае выявили ген, который поможет справиться со старением

11 июня 2024, 15:54
Фото: Изображение Midjourney
Исследования ДНК плодовых мушек помогли китайским ученым сделать открытие: у насекомых есть ген, который может влиять на процессы старения организма.

Как пишет newia, вскоре биологи выяснили: аналогичный ген — DIMT1 — присутствует и в организме людей.

После серии опытов китайские ученые рассказали, каким образом работает этот ген. Подвергая клетки искусственному старению, исследователи увидели: при помощи активации гена можно замедлить процессы износа в клетках.

Подвергнутые модификации этим геном, клетки росли, как и другие. Но, оказавшись под воздействием рентгеновского облучения, показали уровень старения, на 65% меньший, чем клетки, которые не подвергались модификации.

Примечательно, что мыши, клетки которых прошли модификацию при помощи DIMT1, и вовсе увеличили свою жизнь на 109% в сравнении с другими грызунами: их процессы старения повернулись вспять.

Ученые уверены: эта находка даст старт новым масштабным открытиям в области лечения болезней путем генной терапии, а успех научных изысканий запустит работу в направлении поиска методов активации этого гена.

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