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Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

В Свердловской области назначен новый министр транспорта

В Свердловской области назначен новый министр транспорта

11 июня 2024, 09:39
Фото: страница Александра Толкачева Вконтакте
Экс-глава талицы Александр Толкачев станет новым министром транспорта Свердловской области. Последний год он трудился в Ростове-на-Дону главой Юго-Западного управления Федерального агентства по делам национальностей.

Дата начала его работы — 13 июня. Губернатором Евгением Куйвашевым был подписан указ, сообщает Telegram-канал «Не для протокола».

Ранее он возглавлял Талицу. Этот пост он занял в 2010 году. В отставку он отправлен в 2023 году.

Пост министра транспорта освободился в ноябре 2023 года. Тогда неожиданно уволился Василий Старков. Сейчас бывший чиновник находится в зоне СВО. Вместо него обязанности исполнял заместитель министра Денис Чагаев.

Напомним, в 2018 году на, тогда еще действующего, главу Талицы Александра Толкачева было совершено покушение. Его автомобиль обстреляли неизвестные.

#Ирина Кирилова#Политика#Свердловская область#Глава#Назначение#Министр#Пост#Василий Старков#Екатеринбург#Александр Толкачев
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