В Свердловской области назначен новый министр транспорта

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Дата начала его работы — 13 июня. Губернатором Евгением Куйвашевым был подписан указ, сообщает Telegram-канал «Не для протокола».
Ранее он возглавлял Талицу. Этот пост он занял в 2010 году. В отставку он отправлен в 2023 году.
Пост министра транспорта освободился в ноябре 2023 года. Тогда неожиданно уволился Василий Старков. Сейчас бывший чиновник находится в зоне СВО. Вместо него обязанности исполнял заместитель министра Денис Чагаев.
Напомним, в 2018 году на, тогда еще действующего, главу Талицы Александра Толкачева было совершено покушение. Его автомобиль обстреляли неизвестные.