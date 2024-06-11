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Posted Сегодня, 03:39

Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

Финансисты и страховщики зарабатывают больше всех в Свердловской области

В Свердловской области названы профессии с самыми высокими зарплатами

11 июня 2024, 03:39
Фото: Изображение Midjourney

Финансисты и страховщики зарабатывают больше всех в Свердловской области

Финансисты и страховщики зарабатывают больше всех в Свердловской области. В среднем представители данных профессий зарабатывают 144,1 тысячи рублей.

Об этом говорят данные Свердловскстата. Статистика была взята за первые 4 месяца 2024 года. Немного меньше зарабатывают представители IT-отрасли. Там в среднем платят 127,1 тысячи рублей.

В отрасли производства кокса и нефтепродуктов средняя оплата труда рабочих составляет 140,3 тысячи рублей. Сотрудники сферы добычи металлической руды получают в среднем 106,1 тысячи рублей. Кроме того, научные сотрудники тоже получают в среднем более 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее стали известны три самые востребованные профессии в Свердловской области.

#Ирина Кирилова#Экономика#Свердловская область#Деньги#Статистика#Зарплата#Екатеринбург
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