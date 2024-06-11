В Свердловской области названы профессии с самыми высокими зарплатами

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
Об этом говорят данные Свердловскстата. Статистика была взята за первые 4 месяца 2024 года. Немного меньше зарабатывают представители IT-отрасли. Там в среднем платят 127,1 тысячи рублей.
В отрасли производства кокса и нефтепродуктов средняя оплата труда рабочих составляет 140,3 тысячи рублей. Сотрудники сферы добычи металлической руды получают в среднем 106,1 тысячи рублей. Кроме того, научные сотрудники тоже получают в среднем более 100 тысяч рублей.
Напомним, ранее стали известны три самые востребованные профессии в Свердловской области.