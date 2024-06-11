В Свердловской области полицейские спасли пятерых потерявшихся в лесу детей

Напомним, ранее в лесу в Свердловской области потерялись 12-летний мальчик и 10-летняя девочка. Они пробыли там трое суток. Их удалось обнаружить и спасти. Поиски длились с 5 по 8 июня. Сразу после этого дети были отправлены в больницу.