В Свердловской области полицейские спасли пятерых потерявшихся в лесу детей

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В результате дети заблудились, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на МВД Первоуральска.
Они были обнаружены на одном из берегов водоема сотрудниками ППС. Никто из детей не пострадал. Они уже находятся дома.
Известно, что у одной из девочек в компании при себе был телефон. Она позвонила по номеру 112. На место незамедлительно приехали сотрудники спецслужб и полиции.
Напомним, ранее в лесу в Свердловской области потерялись 12-летний мальчик и 10-летняя девочка. Они пробыли там трое суток. Их удалось обнаружить и спасти. Поиски длились с 5 по 8 июня. Сразу после этого дети были отправлены в больницу.