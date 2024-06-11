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Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Пятеро детей заблудились в лесу в Свердловской области

В Свердловской области полицейские спасли пятерых потерявшихся в лесу детей

11 июня 2024, 04:28
Фото: 1MI

Пятеро детей заблудились в лесу в Свердловской области

Компания детей потерялась в лесу в Свердловской области. Они пошли гулять к Верхнему пруду в Первоуральске. На обратной дороге компания решила сократить путь. Но в итоге заблудилась.

В результате дети заблудились, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на МВД Первоуральска.

Они были обнаружены на одном из берегов водоема сотрудниками ППС. Никто из детей не пострадал. Они уже находятся дома.

Известно, что у одной из девочек в компании при себе был телефон. Она позвонила по номеру 112. На место незамедлительно приехали сотрудники спецслужб и полиции.

Напомним, ранее в лесу в Свердловской области потерялись 12-летний мальчик и 10-летняя девочка. Они пробыли там трое суток. Их удалось обнаружить и спасти. Поиски длились с 5 по 8 июня. Сразу после этого дети были отправлены в больницу.

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