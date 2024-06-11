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Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В Свердловской области построили комплекс по компостированию отходов

В Свердловской области построили комплекс по компостированию отходов

11 июня 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney
В городском округе Краснотурьинск Свердловской области построили комплекс компостирования органических отходов, которые остаются после сортировки бытового мусора. Производительность завода составит 50 тысяч тонн ежегодно.

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, на новом предприятии будут использовать специальную технологию, позволяющую обеспечить естественное разложение органики. Получаемый в результате этих процессов компостный грунт можно использовать при рекультивации свалок.

Замглавы РЭО Евгений Карелов уточнил, что стоимость строительства комплекса составила более 620 миллионов рублей. Проект реализовала местная компания за счет своих средств. На предприятии используют технологическое оборудование преимущественно отечественного производителя.

Со временем на предприятие начнут направлять отходы сразу из девяти населенных пунктов региона.

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