В Свердловской области построили комплекс по компостированию отходов

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, на новом предприятии будут использовать специальную технологию, позволяющую обеспечить естественное разложение органики. Получаемый в результате этих процессов компостный грунт можно использовать при рекультивации свалок.
Замглавы РЭО Евгений Карелов уточнил, что стоимость строительства комплекса составила более 620 миллионов рублей. Проект реализовала местная компания за счет своих средств. На предприятии используют технологическое оборудование преимущественно отечественного производителя.
Со временем на предприятие начнут направлять отходы сразу из девяти населенных пунктов региона.