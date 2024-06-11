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Published Сегодня, 05:54

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Ветеринарную клинику в Перми обвинили в смерти почти 30 животных

Ветеринарную клинику в Перми обвинили в смерти почти 30 животных

11 июня 2024, 05:54
Фото: Изображение Midjourney
Хозяева почти 30 погибших животных в Перми обвинили в смерти питомцев ветеринарную клинику.

По словам хозяйки одного из пострадавших животных, ее мопсу необходимо было подрезать веки. В клинике ее убедили в том, что собаке еще нужна коррекция ноздрей, а также сделали операцию на челюсти, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».

Дома физическое состояние пса ухудшилось, однако сотрудники клиники сообщили, что так бывает после наркоза. Однако лучше ему не становилось, и тогда девушка снова отправилась в учреждение, где собаке сделали несколько уколов и капельниц.

Помощь не помогла и мопс скончался. Хозяйка сделать вскрытие не успела, так как его сразу кремировали. Когда пермячке отдали урну, ей предложили в качестве компенсации купить новое животное.

В соцсетях девушка обнаружила еще 26 пострадавших, которые обращались в эту клинику. 13 человек готовы подавать на организацию в суд. При этом сотрудники уверены, что они правильно лечили питомцев, так как они умирали не во время операций, а после них.

Напомним, жительница Асбеста, принимавшая животных якобы на передержку, морила их голодом, из-за чего они умирали.

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