Ветеринарную клинику в Перми обвинили в смерти почти 30 животных

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
По словам хозяйки одного из пострадавших животных, ее мопсу необходимо было подрезать веки. В клинике ее убедили в том, что собаке еще нужна коррекция ноздрей, а также сделали операцию на челюсти, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».
Дома физическое состояние пса ухудшилось, однако сотрудники клиники сообщили, что так бывает после наркоза. Однако лучше ему не становилось, и тогда девушка снова отправилась в учреждение, где собаке сделали несколько уколов и капельниц.
Помощь не помогла и мопс скончался. Хозяйка сделать вскрытие не успела, так как его сразу кремировали. Когда пермячке отдали урну, ей предложили в качестве компенсации купить новое животное.
В соцсетях девушка обнаружила еще 26 пострадавших, которые обращались в эту клинику. 13 человек готовы подавать на организацию в суд. При этом сотрудники уверены, что они правильно лечили питомцев, так как они умирали не во время операций, а после них.
Напомним, жительница Асбеста, принимавшая животных якобы на передержку, морила их голодом, из-за чего они умирали.