Врачи ведущих клиник Свердловской области спасли младенца с врожденной пневмонией

Сразу после того, как малыш родился, его доставили в реанимационное отделение новорожденных и недоношенных детей и подключили к аппарату ИВЛ. Однако лечение и ИВЛ не спасали ситуацию и состояние ребенка ухудшилось, рассказали в пресс-службе СОКБ №1.