Врачи ведущих клиник Свердловской области спасли младенца с врожденной пневмонией

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Сразу после того, как малыш родился, его доставили в реанимационное отделение новорожденных и недоношенных детей и подключили к аппарату ИВЛ. Однако лечение и ИВЛ не спасали ситуацию и состояние ребенка ухудшилось, рассказали в пресс-службе СОКБ №1.
После совещания с коллегами из областной клиники врачи подключили младенца к аппарату ЭКМО. Благодаря этому в течение двух суток медсотрудники смогли улучшить состояние новорожденного. После необходимого лечения и реабилитации, в результате которых здоровье стало лучше, малыша выписали домой.
Напомним, врачи в Березовском сумели спасти мужчину с ножевыми ранениями, у которого остановилось сердце.