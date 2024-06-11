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Врачи ведущих клиник Свердловской области спасли младенца с врожденной пневмонией

Врачи ведущих клиник Свердловской области спасли младенца с врожденной пневмонией

11 июня 2024, 13:30
Фото: СОКБ №1
Сотрудники Свердловской областной больницы №1 и Областной детской больницы впервые спасли новорожденного, у которого была врожденная пневмония. Его удалось вылечить благодаря ЭКМО.

Сразу после того, как малыш родился, его доставили в реанимационное отделение новорожденных и недоношенных детей и подключили к аппарату ИВЛ. Однако лечение и ИВЛ не спасали ситуацию и состояние ребенка ухудшилось, рассказали в пресс-службе СОКБ №1.

После совещания с коллегами из областной клиники врачи подключили младенца к аппарату ЭКМО. Благодаря этому в течение двух суток медсотрудники смогли улучшить состояние новорожденного. После необходимого лечения и реабилитации, в результате которых здоровье стало лучше, малыша выписали домой.

Напомним, врачи в Березовском сумели спасти мужчину с ножевыми ранениями, у которого остановилось сердце.

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