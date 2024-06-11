Жители поселка под Анапой протестуют против забора на пляже

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Протест жителей поселка продолжается несколько дней, хотя история началась еще год назад. Линия берега на пляже почти полностью застроена домами отдыха, санаториями и детским лагерем, из-за чего пройти на пляж можно только по длинному проходу, который напоминает тоннель. Однако раньше места хватало всем, пока руководство лагеря не поставило забор, пишут «Новые известия».
Возведение забора администрация лагеря объяснила тем, что это является одной из мер по обеспечению безопасности детей. Высота нового ограждения — пять метров, что является нарушением законодательства РФ. Жители поселка высказывали недовольство. В декабре 2023 года в Анапе случился сильный шторм, из-за чего постройки оказались смыты в море.
Местные было обрадовались, однако в 2024 году лагерь отстроил новый забор. Тогда в поселке снова начались недовольства из-за разделенного пляжа. Руководитель Гражданской инициативы против экопреступности Дмитрий Шевченко рассказал, что российское законодательство не запрещает ставить ограждения на подходе к пляжу, однако категорически нельзя перегораживать место уреза воды. 20-метровый участок от уреза воды должен быть свободный.
При этом руководитель лагеря ссылается на закон, согласно которому, организации отдыха для детей имеют право вводить правила пребывания посторонних на своей территории. Из-за этого он считает, что береговая линия на пляже принадлежит лагерю.
Шевченко также отметил, что «Смена» — не единственное подобное учреждение, которые хочет оградить часть территории от остальных и что этой проблеме уже не один год и даже не одно десятилетие. В 2010-е годы было много судебных процессов, в результате которых во многих местах ограждения с территорий убрали. Однако все еще остаются исключения, в том числе лагерь «Орленок».
Мэр Анапы в 2023 году самостоятельно решал вопрос о заборе с директором лагеря и уговорил его установить легкий штакетник. Однако в 2024 году снова был установлен железный забор и поставлена охрана. По словам Шевченко, это является не только нарушением прав местных жителей, но и вопрос безопасности. Так, если кто-то будет тонуть, а спасатели будут находиться на огороженном участке, они не смогут помочь.