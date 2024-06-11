Жители поселка под Анапой протестуют против забора на пляже

Шевченко также отметил, что «Смена» — не единственное подобное учреждение, которые хочет оградить часть территории от остальных и что этой проблеме уже не один год и даже не одно десятилетие. В 2010-е годы было много судебных процессов, в результате которых во многих местах ограждения с территорий убрали. Однако все еще остаются исключения, в том числе лагерь «Орленок».