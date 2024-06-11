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Published Сегодня, 04:53

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Жительница Каменска-Уральского решила продать подгузники и лишилась 15 тысяч

Жительница Каменска-Уральского решила продать подгузники и лишилась 15 тысяч

11 июня 2024, 04:53
Фото: МО МВД «Каменск-Уральский»
Жительница Каменска-Уральского решила продать подгузники. Она разместила объявление на популярном сайте и вскоре с ней связался потенциальный покупатель.

Он рассказал, что покупку совершает для родственницы. Затем злоумышленник попросил сообщить коды, которые свердловчанка получила в смс. Женщина решила, что так она оформляет доставку. Позже она узнала, что с ее счета в банке списано 15 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело. Виновника пока не нашли, сообщили в полиции Каменска-Уральского.

Там отметили, что проблема мошенничества по-прежнему стоит остро. В связи с этим на предприятиях и в организациях регулярно проводятся профилактические беседы.

Ранее в Екатеринбурге аферисты записали на прием к врачу местную жительницу. Они пытались узнать у нее данные от Госуслуг, но сделать это им не удалось. Все, что они смогли сделать, это оформить запись к врачу.

Мошенники в Свердловской области добрались до счетов родителей через детей
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#Ирина Кирилова#Общество#Каменск-Уральский#Криминал#Мошенничество#Обман#Аферист#Екатеринбург#Объявление
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