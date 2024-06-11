Жительница Каменска-Уральского решила продать подгузники и лишилась 15 тысяч

Он рассказал, что покупку совершает для родственницы. Затем злоумышленник попросил сообщить коды, которые свердловчанка получила в смс. Женщина решила, что так она оформляет доставку. Позже она узнала, что с ее счета в банке списано 15 тысяч рублей.