Жительница Каменска-Уральского решила продать подгузники и лишилась 15 тысяч

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Он рассказал, что покупку совершает для родственницы. Затем злоумышленник попросил сообщить коды, которые свердловчанка получила в смс. Женщина решила, что так она оформляет доставку. Позже она узнала, что с ее счета в банке списано 15 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное дело. Виновника пока не нашли, сообщили в полиции Каменска-Уральского.
Там отметили, что проблема мошенничества по-прежнему стоит остро. В связи с этим на предприятиях и в организациях регулярно проводятся профилактические беседы.
Ранее в Екатеринбурге аферисты записали на прием к врачу местную жительницу. Они пытались узнать у нее данные от Госуслуг, но сделать это им не удалось. Все, что они смогли сделать, это оформить запись к врачу.