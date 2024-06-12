tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Асфальт на Октябрьской революции, субботник в Тагиле, адская жара и аферы с ЕГЭ

Асфальт на Октябрьской революции, субботник в Тагиле, адская жара и аферы с ЕГЭ

12 июня 2024, 14:47
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле в тестовом режиме открыли улицу Октябрьской революции. Волонтеры проведут субботник на водоемах. Адская жара накроет Свердловскую область. Мэр Пинаев поздравил тагильчан с Днем России. Аферисты пугают детей списыванием на ЕГЭ. Итоги Тагила и региона за 12 июня — в нашем обзоре.

В Нижнем Тагиле «Тагилдорстрой» в тестовом режиме запустил движение по улице Октябрьской революции. Этот проблемный объект дорожники доделывают после отстраненного от проекта «Уралстроймонтажа». Асфальт уже уложен — его опробовали местные автомобилисты. Осталось дождаться установки светофоров.

Тагильская улица Октябрьской революции готова к запуску движения в тестовом режиме
Узнать подробнее

На тагильских реках Чауж и Канава в субботу, 15 июня, пройдет субботник. Его организуют волонтеры, которые хотят убрать мусор с берегов. Отходы оставляют после себя туристы и местные жители, приезжающие отдохнуть на природе.

Волонтеры в Нижнем Тагиле проведут субботник на водоемах
Узнать подробнее

По-настоящему адское пекло надвигается на Свердловскую область. Синоптики прогнозируют, что до конца этой неделе в регионе воздух будет прогреваться почти до +40 градусов. Жара при этом периодически будет сменяться ливнями и грозами.

Жара почти в + 40 градусов надвигается на Свердловскую область
Узнать подробнее

С Днем России поздравил земляков мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он отметил, что жители нашей большой страны по праву могут гордиться культурой и тысячелетней историей России. По его словам, сообща россияне сумеют преодолеть все трудности и добиться процветания своей Родины.

Мэр Нижнего Тагила поздравил горожан с Днем России
Узнать подробнее

Мошенники в Свердловской области придумали новую схему развода жителей. Теперь целью их атак стали школьники, которые в этом году сдают ОГЭ и ЕГЭ. Выпускникам сообщают, что их якобы поймали на списывании во время экзамена и грозят передать компрометирующее видео в Минобразования. За неразглашение мошенники требуют вознаграждение.

Школьникам в Екатеринбурге приходят сообщения от мошенников о списывании на ЕГЭ и ОГЭ
Узнать подробнее
Читайте также:
Большие зарплаты в Тагиле, ремонт теплотрассы на Пархоменко и золотые медалистыВозрождение сада в Тагиле, забитый палками мужчина, опасные грибы и заморозкиКилометровые пробки в Тагиле, реанимация у школы, грибы ведрами и новый асфальт
#Дарья Бобровицкая#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Погода#Волонтеры#Ремонт#Образование#ЕГЭ#Водоемы#Субботник#Мошенники#Асфальт#Природа#День России#Дорожники#Екатеринбург#ОГЭ#Октябрьская революция#Адская жара#Мэр Пинаев#Аферы
Подпишитесь
Лишний отдых в летнюю жару: тагильчане продлят 12 июня отпусками и отгулами
Вчера, 15:09
Волонтеры в Нижнем Тагиле проведут субботник на водоемах
Сегодня, 06:47
Свердловские НКО в суде требуют от чиновников компенсацию за работу с детьми с ОВЗ
Сегодня, 12:18
Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Свердловской области
Сегодня, 13:15
Мэр Нижнего Тагила поздравил горожан с Днем России
Сегодня, 07:25
Екатеринбург будет бороться за звание культурной столицы России в 2026 году
Сегодня, 14:24
"