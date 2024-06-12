Асфальт на Октябрьской революции, субботник в Тагиле, адская жара и аферы с ЕГЭ

Мошенники в Свердловской области придумали новую схему развода жителей. Теперь целью их атак стали школьники, которые в этом году сдают ОГЭ и ЕГЭ. Выпускникам сообщают, что их якобы поймали на списывании во время экзамена и грозят передать компрометирующее видео в Минобразования. За неразглашение мошенники требуют вознаграждение.