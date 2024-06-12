Асфальт на Октябрьской революции, субботник в Тагиле, адская жара и аферы с ЕГЭ

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
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Updated Сегодня, 14:49
В Нижнем Тагиле «Тагилдорстрой» в тестовом режиме запустил движение по улице Октябрьской революции. Этот проблемный объект дорожники доделывают после отстраненного от проекта «Уралстроймонтажа». Асфальт уже уложен — его опробовали местные автомобилисты. Осталось дождаться установки светофоров.
На тагильских реках Чауж и Канава в субботу, 15 июня, пройдет субботник. Его организуют волонтеры, которые хотят убрать мусор с берегов. Отходы оставляют после себя туристы и местные жители, приезжающие отдохнуть на природе.
По-настоящему адское пекло надвигается на Свердловскую область. Синоптики прогнозируют, что до конца этой неделе в регионе воздух будет прогреваться почти до +40 градусов. Жара при этом периодически будет сменяться ливнями и грозами.
С Днем России поздравил земляков мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он отметил, что жители нашей большой страны по праву могут гордиться культурой и тысячелетней историей России. По его словам, сообща россияне сумеют преодолеть все трудности и добиться процветания своей Родины.
Мошенники в Свердловской области придумали новую схему развода жителей. Теперь целью их атак стали школьники, которые в этом году сдают ОГЭ и ЕГЭ. Выпускникам сообщают, что их якобы поймали на списывании во время экзамена и грозят передать компрометирующее видео в Минобразования. За неразглашение мошенники требуют вознаграждение.