tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

В Екатеринбурге бывший мигрант во время ссоры стрелял в людей

Бывший мигрант стрелял в людей в Екатеринбурге

12 июня 2024, 11:36
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге бывший мигрант во время ссоры стрелял в людей

В Екатеринбурге против экс-мигранта из бывшей советской республики возбудили уголовное дело о хулиганстве.

В Екатеринбурге в ночь на среду, 12 июня, в ходе конфликта водителя авто и группы молодых людей на улице Комсомольской произошла стрельба, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Известно, что водитель, экс-мигрант 1984 года рождения, который сейчас является гражданином РФ, выхватил оружие и выстрелил несколько раз в сторону одного из участников конфликта.

Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве. Задержан ли подозреваемый в совершении преступления, ведомство не сообщает.

Ранее правоохранители вручили повестки 10 бывшим мигрантам, которые уклонялись от постановки на воинский учет.

Массовая драка со стрельбой произошла в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге задержаны похитители мужчины ради iPhone 15Мигрант требовал у жителя Екатеринбурга деньги за сохранение интимного секретаЖитель села в Свердловской области застрелил младшего сына и пытался убить старшего
#Дарья Бобровицкая#Уголовное дело#Оружие#Стрельба#Преступление#Хулиганство#Подозреваемый#Мигрант#Правоохранители#18+#Екатеринбург#Гражданин РФ
Подпишитесь
Лишний отдых в летнюю жару: тагильчане продлят 12 июня отпусками и отгулами
Вчера, 15:09
Волонтеры в Нижнем Тагиле проведут субботник на водоемах
Сегодня, 06:47
Школьникам в Екатеринбурге приходят сообщения от мошенников о списывании на ЕГЭ и ОГЭ
Сегодня, 07:39
У техника после наезда самолета в Кольцово начался некроз тканей
Сегодня, 08:05
Мэр Нижнего Тагила поздравил горожан с Днем России
Сегодня, 07:25
В городах Свердловской области прозвучат сирены в день памяти и скорби
Сегодня, 05:22
"