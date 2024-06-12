Бывший мигрант стрелял в людей в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В Екатеринбурге в ночь на среду, 12 июня, в ходе конфликта водителя авто и группы молодых людей на улице Комсомольской произошла стрельба, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Известно, что водитель, экс-мигрант 1984 года рождения, который сейчас является гражданином РФ, выхватил оружие и выстрелил несколько раз в сторону одного из участников конфликта.
Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве. Задержан ли подозреваемый в совершении преступления, ведомство не сообщает.
Ранее правоохранители вручили повестки 10 бывшим мигрантам, которые уклонялись от постановки на воинский учет.