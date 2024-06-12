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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

В Свердловской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Свердловской области

12 июня 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Экстренные службы предупреждают о возможном увеличении в Свердловской области числа лесных и ландшафтных пожаров.

Пятый, наивысший класс пожарной опасности действует в Тавдинском, Пышминском, Камышловском городских округах, а также в Камышловском районе, говорится в оперативной сводке МЧС за 12 июня.

Еще в 31 районе действует третий класс опасности, на остальных территориях региона пожарная обстановка более благоприятная.

Из-за прихода в регион 40-градусной жары возможно увеличение числа лесных и других природных пожаров, также информирует пресс-служба МЧС.

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Кроме того, в эти дни повышен риск возникновения тепловых ударов у людей, помутнение воздуха.

Ранее стало известно, что девушка упала в обморок из-за жары на фестивале блогеров в Екатеринбурге.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Жара#Екатеринбург#Лесные пожары#Пожары#МЧС#Пожарная опасность#Пожарная обстановка#Природные пожары#Тепловой удар
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