Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Пятый, наивысший класс пожарной опасности действует в Тавдинском, Пышминском, Камышловском городских округах, а также в Камышловском районе, говорится в оперативной сводке МЧС за 12 июня.
Еще в 31 районе действует третий класс опасности, на остальных территориях региона пожарная обстановка более благоприятная.
Из-за прихода в регион 40-градусной жары возможно увеличение числа лесных и других природных пожаров, также информирует пресс-служба МЧС.
Кроме того, в эти дни повышен риск возникновения тепловых ударов у людей, помутнение воздуха.
Ранее стало известно, что девушка упала в обморок из-за жары на фестивале блогеров в Екатеринбурге.