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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Екатеринбург поборется за звание новой культурной столицы России 2026 года

Екатеринбург будет бороться за звание культурной столицы России в 2026 году

12 июня 2024, 14:24
Фото: Екатеринбург.рф

Екатеринбург поборется за звание новой культурной столицы России 2026 года

Помимо Екатеринбурга на это почетное звание претендуют еще 25 российских городов.

Екатеринбург и еще 25 городов претендуют на звание новой культурной столицы Российской Федерации. Информация об этом появилась на портале Госуслуг.

Организаторы конкурса характеризуют Екатеринбург, как крупнейший на границе Европы и Азии город с развитой промышленностью и машиностроением. В числе претендентов также можно увидеть такие города, как Омск и Сургут, Владимир и Кострома, Южно-Сахалинск и Чита.

Победителя определит экспертное жюри. В положении к конкурсу говорится, что город, который станет новой культурной столицей, получит особые условия для роста инвестиционной привлекательности, сможет обеспечить приток туристов и получит возможность продемонстрировать свой социально-экономический потенциал на федеральном уровне.

Голосовать за свой город можно на Госуслугах. Результаты будут учитываться жюри при определении победителя. Город, получивший самое большое число голосов, будет признан победителем в отдельной номинации «Народное голосование».

Ранее мэр Екатеринбурга пообещал жителям города добиться выделения денег на ремонт парка 50-летия ВЛКСМ, хотя часть голосов, отданных за объект, не прошли проверку на федеральном уровне.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Туристы#Госуслуги#Екатеринбург#Кострома#Культурная столица России#Владимир#Южно-Сахалинск#Экспертное жюри#Инвестиционная привлекательность#Социально-экономический потенциал#Народное голосование
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