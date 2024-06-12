Екатеринбург будет бороться за звание культурной столицы России в 2026 году

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Екатеринбург и еще 25 городов претендуют на звание новой культурной столицы Российской Федерации. Информация об этом появилась на портале Госуслуг.
Организаторы конкурса характеризуют Екатеринбург, как крупнейший на границе Европы и Азии город с развитой промышленностью и машиностроением. В числе претендентов также можно увидеть такие города, как Омск и Сургут, Владимир и Кострома, Южно-Сахалинск и Чита.
Победителя определит экспертное жюри. В положении к конкурсу говорится, что город, который станет новой культурной столицей, получит особые условия для роста инвестиционной привлекательности, сможет обеспечить приток туристов и получит возможность продемонстрировать свой социально-экономический потенциал на федеральном уровне.
Голосовать за свой город можно на Госуслугах. Результаты будут учитываться жюри при определении победителя. Город, получивший самое большое число голосов, будет признан победителем в отдельной номинации «Народное голосование».
Ранее мэр Екатеринбурга пообещал жителям города добиться выделения денег на ремонт парка 50-летия ВЛКСМ, хотя часть голосов, отданных за объект, не прошли проверку на федеральном уровне.