Екатеринбург будет бороться за звание культурной столицы России в 2026 году

Организаторы конкурса характеризуют Екатеринбург, как крупнейший на границе Европы и Азии город с развитой промышленностью и машиностроением. В числе претендентов также можно увидеть такие города, как Омск и Сургут, Владимир и Кострома, Южно-Сахалинск и Чита.