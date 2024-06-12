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Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Фото: URA.RU

Екатеринбуржцы объединились в Историческом сквере и спели хором песни о важном

12 июня 2024, 12:47
Фото: URA.RU

Тысячи жителей Екатеринбурга встретились в Историческом сквере и спели хором

В День России, 12 июня, жители Екатеринбурга собрались в Историческом сквере, чтобы отметить праздник совместным исполнением патриотических песен. Эта традиция, начатая в 2014 году, стала ежегодной и объединяет людей разных возрастов и профессий.

В этот день профессиональные музыкальные коллективы, детские студии, любительские группы и представители общественных организаций исполнили, и просто жители Екатеринбурга собрались в Историческом сквере в честь Дня России, чтобы хором исполнить гимн России и другие патриотические песни, всего 17 композиций.

Мероприятие чуть было не отменили на фоне антитеррористической безопасности, но, по информации источника, близкого к изданию URA.RU, тех мер, которые усилили, посчитали достаточными, чтобы сохранить традицию и в этом году.

Фото: URA.RUФото: URA.RU
Фото: URA.RUФото: URA.RU
Фото: URA.RU

А вот праздничного салюта в День России в этом году не будет. В мэрии Екатеринбурга отметили, что праздничных залпов в этот день не делали никогда.

Салюта в Екатеринбурге в День России не будет
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