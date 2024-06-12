Екатеринбуржцы объединились в Историческом сквере и спели хором песни о важном

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В этот день профессиональные музыкальные коллективы, детские студии, любительские группы и представители общественных организаций исполнили, и просто жители Екатеринбурга собрались в Историческом сквере в честь Дня России, чтобы хором исполнить гимн России и другие патриотические песни, всего 17 композиций.
Мероприятие чуть было не отменили на фоне антитеррористической безопасности, но, по информации источника, близкого к изданию URA.RU, тех мер, которые усилили, посчитали достаточными, чтобы сохранить традицию и в этом году.
А вот праздничного салюта в День России в этом году не будет. В мэрии Екатеринбурга отметили, что праздничных залпов в этот день не делали никогда.