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Published Сегодня, 06:26

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Updated Сегодня, 09:13

Экс-глава ГУФСИН в Свердловской области скончался на 62 году жизни

Экс-глава ГУФСИН в Свердловской области скончался на 62 году жизни

12 июня 2024, 06:26
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
61-летний бывший руководитель ГУФСИН в Свердловской области Сергей Худорожков скончался от серьезной болезни. Его не стало 11 июня 2024 года.

Худорожков проработал много лет в УИС. В течение службы его неоднократно награждали медалями и почетными грамотами. Бывшие коллеги характеризуют его как хорошего начальника, который был требовательным и при этом справедливым.

Руководство и коллектив ГУФСИН выразили соболезнования родственникам и близким людям Худорожкова, рассказали в пресс-службе свердловского ведомства.

Напомним, 1 июня 2024 года в Москве умер спортсмен из Екатеринбурга. Во время соревнований ему стало плохо и он впал в кому, а в больнице его не стало.

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