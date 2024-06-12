Экс-глава ГУФСИН в Свердловской области скончался на 62 году жизни

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Худорожков проработал много лет в УИС. В течение службы его неоднократно награждали медалями и почетными грамотами. Бывшие коллеги характеризуют его как хорошего начальника, который был требовательным и при этом справедливым.
Руководство и коллектив ГУФСИН выразили соболезнования родственникам и близким людям Худорожкова, рассказали в пресс-службе свердловского ведомства.
Напомним, 1 июня 2024 года в Москве умер спортсмен из Екатеринбурга. Во время соревнований ему стало плохо и он впал в кому, а в больнице его не стало.