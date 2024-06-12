Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Днем России

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
В своем обращении губернатор отметил, что страна идет к новым достижениям и качеству жизни россиян. Также, по словам Куйвашева, Свердловская область, которой в нынешнем году исполняется 90 лет, по-прежнему остается опорой РФ, рассказали в областном Департаменте информполитики.
Глава региона напомнил о строительстве кампуса Уральского Федерального Университета и газификации сел, создании экологической системы «Космос» и других работ по развитию Свердловской области.
Кроме того, в своем поздравлении Куйвашев пожелал свердловчанам здоровья, счастья и благополучия.
Напомним, с Днем России также поздравил жителей Нижнего Тагила мэр города Владислав Пинаев.