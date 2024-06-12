Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Днем России

В своем обращении губернатор отметил, что страна идет к новым достижениям и качеству жизни россиян. Также, по словам Куйвашева, Свердловская область, которой в нынешнем году исполняется 90 лет, по-прежнему остается опорой РФ, рассказали в областном Департаменте информполитики.