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Мэр Нижнего Тагила поздравил горожан с Днем России

Мэр Нижнего Тагила поздравил горожан с Днем России

12 июня 2024, 07:25
Фото: Изображение Midjourney
Владислав Пинаев поздравил жителей Нижнего Тагила с Днем России 12 июня 2024 года.

В своем поздравлении глава города отметил, что россияне гордятся многолетней историей страны, которая насчитывает не одно тысячелетие, и что много поколений жителей вносили свой вклад в ее укрепление и защиту, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Также, по словам Пинаева, главные опоры России — это вера и любовь к стране, а также самоотверженность. При этом мэр выразил уверенность в том, что россияне сообща смогут преодолеть трудности и достигнуть поставленных целей.

Напомним, 11 июня 2024 года во Дворце молодежи в Нижнем Тагиле состоялось торжественное вручение паспортов школьникам, которые достигли 14 лет. После мероприятия подростки развернули флаг РФ.

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