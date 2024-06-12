Мэр Нижнего Тагила поздравил горожан с Днем России

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В своем поздравлении глава города отметил, что россияне гордятся многолетней историей страны, которая насчитывает не одно тысячелетие, и что много поколений жителей вносили свой вклад в ее укрепление и защиту, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Также, по словам Пинаева, главные опоры России — это вера и любовь к стране, а также самоотверженность. При этом мэр выразил уверенность в том, что россияне сообща смогут преодолеть трудности и достигнуть поставленных целей.
Напомним, 11 июня 2024 года во Дворце молодежи в Нижнем Тагиле состоялось торжественное вручение паспортов школьникам, которые достигли 14 лет. После мероприятия подростки развернули флаг РФ.