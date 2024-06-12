Мужчина умер на Сортировке в Екатеринбурге

Напомним, 6 июня 2024 года в Нижнем Тагиле горожане увидели мертвого 47-летнего мужчину с пеной изо рта. К месту ЧП приехали экстренные службы. В Следственном комитете организовали проверку. Тело отправлено на экспертизу.