Мужчина умер на Сортировке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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Updated Сегодня, 09:33
Тело умершего горожанина обнаружили прохожие на остановке «Расточная», рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины смерти екатеринбуржца в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 6 июня 2024 года в Нижнем Тагиле горожане увидели мертвого 47-летнего мужчину с пеной изо рта. К месту ЧП приехали экстренные службы. В Следственном комитете организовали проверку. Тело отправлено на экспертизу.