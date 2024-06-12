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Мужчина умер на Сортировке в Екатеринбурге

Мужчина умер на Сортировке в Екатеринбурге

12 июня 2024, 09:31
Фото: 1MI
В Екатеринбурге обнаружен труп мужчины в районе Сортировки 12 июня 2024 года.

Тело умершего горожанина обнаружили прохожие на остановке «Расточная», рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины смерти екатеринбуржца в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 6 июня 2024 года в Нижнем Тагиле горожане увидели мертвого 47-летнего мужчину с пеной изо рта. К месту ЧП приехали экстренные службы. В Следственном комитете организовали проверку. Тело отправлено на экспертизу.

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