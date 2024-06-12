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МЧС: в Свердловской области горел цех по производству покрышек

Пожар на предприятии по производству покрышек потушили спасатели в Арамиле

12 июня 2024, 11:54
Фото: Изображение Midjourney

МЧС: в Свердловской области горел цех по производству покрышек

Площадь возгорания на свердловском предприятии составляла около 900 кв. м.

Предприятие по производству автопокрышек горело в Свердловской области вечером во вторник, 11 июня, сообщает ГУ МЧС региона.

Огонь распространился на территорию около 900 кв. м. Пожарным удалось быстро локализовать, а затем и потушить огонь. В борьбе с пламенем участвовали девять машин и 32 человека.

Для контроля ситуации спасатели применяли беспилотники. Кроме того, были произведены замеры показателей воздуха в ближайших с местом пожара районах, которые не выявили превышения ПДК вредных веществ.

7 июня в Нижнем Тагиле из-за удара молнии сгорел дом.

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