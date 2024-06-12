Пожар на предприятии по производству покрышек потушили спасатели в Арамиле

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
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Предприятие по производству автопокрышек горело в Свердловской области вечером во вторник, 11 июня, сообщает ГУ МЧС региона.
Огонь распространился на территорию около 900 кв. м. Пожарным удалось быстро локализовать, а затем и потушить огонь. В борьбе с пламенем участвовали девять машин и 32 человека.
Для контроля ситуации спасатели применяли беспилотники. Кроме того, были произведены замеры показателей воздуха в ближайших с местом пожара районах, которые не выявили превышения ПДК вредных веществ.
7 июня в Нижнем Тагиле из-за удара молнии сгорел дом.