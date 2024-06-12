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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Самокатчик в Екатеринбурге сбил 13-летнюю школьницу на роликах

Разбила все лицо: екатеринбуржец на самокате сбил 13-летнюю школьницу на роликах

12 июня 2024, 12:19
Фото: Изображение Midjourney

Самокатчик в Екатеринбурге сбил 13-летнюю школьницу на роликах

25-летний житель Екатеринбурга утверждает, что наехал на девочку из-за ее резкого маневра.

ДТП с самокатом произошло вечером во вторник, 11 июня, на улице Уральской в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба городского ГАИ.

Мужчина на самокате небольшой мощности ехал с работы по тротуару и догнал детей на роликах, которые ехали в попутном направлении. Самокатчик намеревался обогнать школьников слева, однако неожиданно одна из девочек резко повернула в эту же сторону.

В результате столкновения девочка разбила лицо и была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

Автоинспекторы проводят проверку и устанавливают, по чьей вине произошел несчастный случай.

Ранее в Екатеринбурге самокатчик на полной скорости влетел в автомобиль.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Дети#ДТП#ГАИ#Травмы#18+#Екатеринбург#Самокат#Ролики
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