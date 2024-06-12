Разбила все лицо: екатеринбуржец на самокате сбил 13-летнюю школьницу на роликах

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
ДТП с самокатом произошло вечером во вторник, 11 июня, на улице Уральской в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба городского ГАИ.
Мужчина на самокате небольшой мощности ехал с работы по тротуару и догнал детей на роликах, которые ехали в попутном направлении. Самокатчик намеревался обогнать школьников слева, однако неожиданно одна из девочек резко повернула в эту же сторону.
В результате столкновения девочка разбила лицо и была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.
Автоинспекторы проводят проверку и устанавливают, по чьей вине произошел несчастный случай.
Ранее в Екатеринбурге самокатчик на полной скорости влетел в автомобиль.