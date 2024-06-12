Салюта в Екатеринбурге в День России не будет

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В администрации Екатеринбурга отметили, что в этот день торжественных залпов в городе ни разу не было. В этом году его запускать тоже не станут, пишет Е1.
Известно, что фейерверк решили запустить в Москве и Казани, а также в Перми и Кемерово, где, кроме государственного праздника, отмечается День города.
Напомним, 9 мая 2024 года в Екатеринбурге на полигоне «Свердловский» был запущен салют. Фейерверк не являлся массовым и на месте его запуска находились только сотрудники силовых структур.