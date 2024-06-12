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Published Сегодня, 09:57

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Updated Сегодня, 09:59

Салюта в Екатеринбурге в День России не будет

Салюта в Екатеринбурге в День России не будет

12 июня 2024, 09:57
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге не станут запускать праздничный салют в честь Дня России 12 июня 2024 года.

В администрации Екатеринбурга отметили, что в этот день торжественных залпов в городе ни разу не было. В этом году его запускать тоже не станут, пишет Е1.

Известно, что фейерверк решили запустить в Москве и Казани, а также в Перми и Кемерово, где, кроме государственного праздника, отмечается День города.

Напомним, 9 мая 2024 года в Екатеринбурге на полигоне «Свердловский» был запущен салют. Фейерверк не являлся массовым и на месте его запуска находились только сотрудники силовых структур.

Салют к 23 февраля запустят в Екатеринбурге в парке Маяковского
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