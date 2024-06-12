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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Большинство пожаров в Свердловской области происходят по вине людей

Самый низкий рекорд по количеству лесных пожаров зафиксирован в Свердловской области

12 июня 2024, 16:05
Фото: Изображение Midjourney

Большинство пожаров в Свердловской области происходят по вине людей

С началом пожароопасного сезона в Свердловской области было зарегистрировано 105 случаев возгорания на площади около 500 гектаров, сообщает департамент информполитики, и, по мнению специалистов, в большинстве случаев виноваты люди.

Большая часть этих пожаров, а это 99% от общего числа, была успешно ликвидирована в течение первых суток после обнаружения.

Эксперты подчеркивают, что подавляющее большинство очагов возгорания имеет антропогенную природу, пишет издание Аргументы и Факты Урал.

Важно отметить, что в регионе продолжает действовать противопожарный режим, который был введен еще 12 апреля. А 12 июня в Свердловской области обьявили чрезвычайную пожарную ситуацию.

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