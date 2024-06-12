Самый низкий рекорд по количеству лесных пожаров зафиксирован в Свердловской области

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Большая часть этих пожаров, а это 99% от общего числа, была успешно ликвидирована в течение первых суток после обнаружения.
Эксперты подчеркивают, что подавляющее большинство очагов возгорания имеет антропогенную природу, пишет издание Аргументы и Факты Урал.
Важно отметить, что в регионе продолжает действовать противопожарный режим, который был введен еще 12 апреля. А 12 июня в Свердловской области обьявили чрезвычайную пожарную ситуацию.