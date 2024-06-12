Самый низкий рекорд по количеству лесных пожаров зафиксирован в Свердловской области

Большинство пожаров в Свердловской области происходят по вине людей

С началом пожароопасного сезона в Свердловской области было зарегистрировано 105 случаев возгорания на площади около 500 гектаров, сообщает департамент информполитики, и, по мнению специалистов, в большинстве случаев виноваты люди.