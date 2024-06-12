tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Школьникам в Екатеринбурге приходят сообщения от мошенников о списывании на ЕГЭ и ОГЭ

Школьникам в Екатеринбурге приходят сообщения от мошенников о списывании на ЕГЭ и ОГЭ

12 июня 2024, 07:39
Фото: Изображение Midjourney
Выпускникам 9 и 11 классов в Екатеринбурге приходят сообщения от злоумышленников о списывании во время ОГЭ и ЕГЭ.

Так, подростки получают в мессенджерах и соцсетях сообщения от неизвестных, которые представляются наблюдателями. Злоумышленники пишут номер школы, где выпускник писал экзамен, а также сообщают, что его якобы заметили за списыванием и намерены передать видео с камеры наблюдения в Минобразования, пишет Е1.

В случае, если подросток просит прислать видео, аферисты присылают ссылку, после перехода по которой личные данные и номера банковских карт становятся известны мошенникам.

По словам очевидицы, даже те экзаменуемые, которые не пользовались шпаргалками, после этих сообщений начинают беспокоиться, так как боятся, что любое их движение сочтут за попытку достать шпаргалку для списывания.

В полиции Екатеринбурга сообщили, что не стоит верить сообщениям и звонкам от неизвестных и переходить по ссылкам, которые они присылают.

Напомним, пенсионерка в Екатеринбурге после разговора с неизвестными обнаружила, что ее записали на прием к терапевту в Дегтярске.

Мошенники в Свердловской области добрались до счетов родителей через детей
Узнать подробнее
Читайте также:
Мошенники звонят жителям Свердловской области от имени известного рок-музыкантаПенсионерам из Екатеринбурга мошенницы подменили 1,2 млн на деньги из банка приколовПолиция задержала курьера мошенников в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дети#Полиция#Школьники#ЕГЭ#Соцсети#Мессенджеры#ЧП#Мошенники#Наблюдатели#Злоумышленники#18+#Екатеринбург#Аферисты#Инцидент#ОГЭ#Сообщения
Подпишитесь
Лишний отдых в летнюю жару: тагильчане продлят 12 июня отпусками и отгулами
Вчера, 15:09
Волонтеры в Нижнем Тагиле проведут субботник на водоемах
Сегодня, 06:47
У техника после наезда самолета в Кольцово начался некроз тканей
Сегодня, 08:05
Мэр Нижнего Тагила поздравил горожан с Днем России
Сегодня, 07:25
В городах Свердловской области прозвучат сирены в день памяти и скорби
Сегодня, 05:22
"