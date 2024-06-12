Школьникам в Екатеринбурге приходят сообщения от мошенников о списывании на ЕГЭ и ОГЭ

Так, подростки получают в мессенджерах и соцсетях сообщения от неизвестных, которые представляются наблюдателями. Злоумышленники пишут номер школы, где выпускник писал экзамен, а также сообщают, что его якобы заметили за списыванием и намерены передать видео с камеры наблюдения в Минобразования, пишет Е1.