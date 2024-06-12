Школьникам в Екатеринбурге приходят сообщения от мошенников о списывании на ЕГЭ и ОГЭ

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Так, подростки получают в мессенджерах и соцсетях сообщения от неизвестных, которые представляются наблюдателями. Злоумышленники пишут номер школы, где выпускник писал экзамен, а также сообщают, что его якобы заметили за списыванием и намерены передать видео с камеры наблюдения в Минобразования, пишет Е1.
В случае, если подросток просит прислать видео, аферисты присылают ссылку, после перехода по которой личные данные и номера банковских карт становятся известны мошенникам.
По словам очевидицы, даже те экзаменуемые, которые не пользовались шпаргалками, после этих сообщений начинают беспокоиться, так как боятся, что любое их движение сочтут за попытку достать шпаргалку для списывания.
В полиции Екатеринбурга сообщили, что не стоит верить сообщениям и звонкам от неизвестных и переходить по ссылкам, которые они присылают.
Напомним, пенсионерка в Екатеринбурге после разговора с неизвестными обнаружила, что ее записали на прием к терапевту в Дегтярске.