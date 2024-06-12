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Published Сегодня, 09:24

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Updated Сегодня, 09:26

Суд закрыл 14 поставщиков «Жизньмарта» в Екатеринбурге

Суд закрыл 14 поставщиков «Жизньмарта» в Екатеринбурге

12 июня 2024, 09:24
Фото: Изображение Midjourney
Количество временно закрытых поставщиков «Жизньмарта» в Екатеринбурге увеличилось до 14. Суд закрыл еще четыре производства.

Во время проверок Роспотребнадзора на производствах были выявлены несоблюдения санэпиднорм. Также были отобраны пробы продуктов, которые по результатам экспертизы оказались некачественными, рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, еще четыре предприятия закрыты на время от 15 до 30 суток. В ближайшие дни будут рассмотрены еще два материала по данному делу.

Напомним, после того, как покупатели торговой сети «Жизньмарт» массово отравились, среди поставщиков начались проверки. У большинства были обнаружены нарушения, из-за чего их деятельность приостановилась до их устранения.

Только два поставщика «Жизньмарта» в Екатеринбурге прошли проверку Роспотребнадзора
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