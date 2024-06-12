Суд закрыл 14 поставщиков «Жизньмарта» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Во время проверок Роспотребнадзора на производствах были выявлены несоблюдения санэпиднорм. Также были отобраны пробы продуктов, которые по результатам экспертизы оказались некачественными, рассказали в пресс-службе ведомства.
Так, еще четыре предприятия закрыты на время от 15 до 30 суток. В ближайшие дни будут рассмотрены еще два материала по данному делу.
Напомним, после того, как покупатели торговой сети «Жизньмарт» массово отравились, среди поставщиков начались проверки. У большинства были обнаружены нарушения, из-за чего их деятельность приостановилась до их устранения.