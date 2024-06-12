Тагильская улица Октябрьской революции готова к запуску движения в тестовом режиме

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Заасфальтирован участок от улицы Циолковского до Газетной, здесь уже ездят первые автомобилисты, пишут ИА «Все новости» со ссылкой на директора «Тагилдорстроя» Игоря Васильева.
Кроме того, в ночь на среду, 12 июня, дорожники положили асфальт на спуске к станции скорой помощи. По словам Васильева, для официального открытия дороги необходимо установить светофор — кабели уже проложены. Пока его нет, автомобилисты смогут передвигаться по этому участку, ограничений не будет.
Напомним, что «Тагилдорстрой» начал укладывать асфальт на части улицы Октябрьской революции в середине мая, после расторжения контракта с УСМ. Первоначально работы планировали завершить к концу июня.
5 июня при проведении дорожных работ на Октябрьской революции дорожники повредили водопровод и спровоцировали крупную коммунальную аварию.