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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Улица Октябрьской революции в Тагиле частично готова к запуску движения

Тагильская улица Октябрьской революции готова к запуску движения в тестовом режиме

12 июня 2024, 11:05
Фото: администрация Нижнего Тагила

Улица Октябрьской революции в Тагиле частично готова к запуску движения

На улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле частично положили асфальт, однако пока не установлены светофоры.

Заасфальтирован участок от улицы Циолковского до Газетной, здесь уже ездят первые автомобилисты, пишут ИА «Все новости» со ссылкой на директора «Тагилдорстроя» Игоря Васильева.

Кроме того, в ночь на среду, 12 июня, дорожники положили асфальт на спуске к станции скорой помощи. По словам Васильева, для официального открытия дороги необходимо установить светофор — кабели уже проложены. Пока его нет, автомобилисты смогут передвигаться по этому участку, ограничений не будет.

Напомним, что «Тагилдорстрой» начал укладывать асфальт на части улицы Октябрьской революции в середине мая, после расторжения контракта с УСМ. Первоначально работы планировали завершить к концу июня.

5 июня при проведении дорожных работ на Октябрьской революции дорожники повредили водопровод и спровоцировали крупную коммунальную аварию.

Первый слой асфальта появился на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Ремонт дороги#Асфальт#Светофоры#Дорожники#Дорожное движение#Екатеринбург#Тагилдорстрой#Автомобилисты
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