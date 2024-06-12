Тагильская улица Октябрьской революции готова к запуску движения в тестовом режиме

Кроме того, в ночь на среду, 12 июня, дорожники положили асфальт на спуске к станции скорой помощи. По словам Васильева, для официального открытия дороги необходимо установить светофор — кабели уже проложены. Пока его нет, автомобилисты смогут передвигаться по этому участку, ограничений не будет.