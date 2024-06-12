Трагедия на Городском пруду: катер врезался в лодку в Екатеринбурге

По информации, полученной от одной из пострадавших, инцидент произошел внезапно и стремительно. Татьяна, находившаяся в лодке, вспоминает, что она сидела спиной к направлению движения и не заметила приближающийся катер до момента удара. После столкновения она ощутила сильную боль и услышала стоны своей подруги, пишет издание E1.RU.