Трагедия на Городском пруду: катер врезался в лодку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Все обстоятельства происшествия продолжают уточняться, но уже известно, что владельцы катера имели все необходимые документы для управления водным транспортом.
По информации, полученной от одной из пострадавших, инцидент произошел внезапно и стремительно. Татьяна, находившаяся в лодке, вспоминает, что она сидела спиной к направлению движения и не заметила приближающийся катер до момента удара. После столкновения она ощутила сильную боль и услышала стоны своей подруги, пишет издание E1.RU.
Пресс-служба свердловского Минздрава подтвердила, что состояние одной из женщин оценивается как тяжелое, и она была доставлена в больницу на реанимобиле. У второй пострадавшей диагностированы ушибы и подозрение на перелом.
Все детали инцидента будут изучены и направлены в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения. Подобные водные аварии не редкость для Свердловской области. Достаточно вспомнить историю Ирины Подмазовой, которую во время водной прогулки на САПе снес катер.