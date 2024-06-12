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Posted Сегодня, 16:36

Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Фото: E1.RU

Трагедия на Городском пруду: катер врезался в лодку в Екатеринбурге

12 июня 2024, 16:36
Фото: E1.RU

Катер протаранил лодку с людьми в Екатеринбурге

12 июня в Екатеринбурге на Городском пруду катер врезался в лодку, в которой находились две девушки. Пострадали обе, одна из подруг в тяжелом состоянии. В результате столкновения катера и лодки на Городском пруду, обе женщины получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

Все обстоятельства происшествия продолжают уточняться, но уже известно, что владельцы катера имели все необходимые документы для управления водным транспортом.

По информации, полученной от одной из пострадавших, инцидент произошел внезапно и стремительно. Татьяна, находившаяся в лодке, вспоминает, что она сидела спиной к направлению движения и не заметила приближающийся катер до момента удара. После столкновения она ощутила сильную боль и услышала стоны своей подруги, пишет издание E1.RU.

Пресс-служба свердловского Минздрава подтвердила, что состояние одной из женщин оценивается как тяжелое, и она была доставлена в больницу на реанимобиле. У второй пострадавшей диагностированы ушибы и подозрение на перелом.

Все детали инцидента будут изучены и направлены в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения. Подобные водные аварии не редкость для Свердловской области. Достаточно вспомнить историю Ирины Подмазовой, которую во время водной прогулки на САПе снес катер.

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