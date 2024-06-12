У техника после наезда самолета в Кольцово начался некроз тканей

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 08:07
По словам брата пострадавшего, из-за возникших осложнений его решили перевести из больницы в госпиталь ветеранов ВОВ, пишет «КП-Екатеринбург».
Также родственник молодого человека рассказал, что компания «Уральские авиалинии», которую семья обвиняет в травме, предлагает решить ситуацию по страховому полису, а компенсацию она выплачивать не собирается.
Напомним, происшествие случилось 19 мая 2024 года. В аэропорту на рабочего, осматривавшего воздушный транспорт перед полетом, наехал самолет, из-за чего у него оказалась повреждены ноги. Из-за серьезности травмы одну из конечностей пришлось ампутировать.