Упала в обморок: девушке стало плохо на фестивале блогеров в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Свидетелем происшествия был корреспондент издания URA.RU. Он рассказал, как девушка, которая стояла у сцены, внезапно почувствовала себя плохо и упала в обморок.
Фестиваль «Блогеры России» — это традиционное мероприятие, которое проходит в крупных городах страны каждый год 12 июня. В Екатеринбурге он пройдет впервые. На фестивале можно послушать любимые песни российских звезд, пообщаться с блогерами, посетить любой из разнообразных мастер-классов фестиваля.
Что стало причиной, не уточняется, после того как девушку увели, она больше не вернулась. В последнее время все больше молодых людей становятся жертвами сбоя организма. 10 июня в Челябинске во время командного забега стало плохо 13-летней ученице лицея № 95. Школьница скончалась.