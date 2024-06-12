Упала в обморок: девушке стало плохо на фестивале блогеров в Екатеринбурге

Девушка упала в обморок на фестивале блогеров в Екатеринбурге

12 июня в парке Маяковского проходит первый для Урала фестиваль блогеров. Не все люди хорошо переносят жару, в этот день температура остановилась на отметке +30. В фан-зоне парка прямо у сцены стояла девушка, в какой-то момент ей стало плохо, и она потеряла сознание.