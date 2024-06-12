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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Фото: URA.RU.

Упала в обморок: девушке стало плохо на фестивале блогеров в Екатеринбурге

12 июня 2024, 11:54
Фото: URA.RU.

Девушка упала в обморок на фестивале блогеров в Екатеринбурге

12 июня в парке Маяковского проходит первый для Урала фестиваль блогеров. Не все люди хорошо переносят жару, в этот день температура остановилась на отметке +30. В фан-зоне парка прямо у сцены стояла девушка, в какой-то момент ей стало плохо, и она потеряла сознание.

Свидетелем происшествия был корреспондент издания URA.RU. Он рассказал, как девушка, которая стояла у сцены, внезапно почувствовала себя плохо и упала в обморок.

Фестиваль «Блогеры России» — это традиционное мероприятие, которое проходит в крупных городах страны каждый год 12 июня. В Екатеринбурге он пройдет впервые. На фестивале можно послушать любимые песни российских звезд, пообщаться с блогерами, посетить любой из разнообразных мастер-классов фестиваля.

Что стало причиной, не уточняется, после того как девушку увели, она больше не вернулась. В последнее время все больше молодых людей становятся жертвами сбоя организма. 10 июня в Челябинске во время командного забега стало плохо 13-летней ученице лицея № 95. Школьница скончалась.

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