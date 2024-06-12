В городах Свердловской области прозвучат сирены в день памяти и скорби

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В день начала ВОВ свердловчане услышат сирены в 14:15 (местное время). Указ о подаче электросигнала подписал глава региона Евгений Куйвашев.
Жителей свердловских населенных пунктов просят не беспокоиться.
Напомним, в марте 2024 года в Свердловской области были включены сирены. Это было сделано для того, чтобы специалисты проверили готовность системы оповещения в регионе.
Также 8 мая в Екатеринбурге по неизвестным причинам сработала пожарная сирена в Ельцин Центре. Из-за этого людей, находившихся внутри помещения, вывели на улицу.