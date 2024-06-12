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Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

В городах Свердловской области прозвучат сирены в день памяти и скорби

В городах Свердловской области прозвучат сирены в день памяти и скорби

12 июня 2024, 05:22
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области будут звучать сирены в день памяти и скорби 22 июня 2024 года.

В день начала ВОВ свердловчане услышат сирены в 14:15 (местное время). Указ о подаче электросигнала подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Жителей свердловских населенных пунктов просят не беспокоиться.

Напомним, в марте 2024 года в Свердловской области были включены сирены. Это было сделано для того, чтобы специалисты проверили готовность системы оповещения в регионе.

Также 8 мая в Екатеринбурге по неизвестным причинам сработала пожарная сирена в Ельцин Центре. Из-за этого людей, находившихся внутри помещения, вывели на улицу.

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