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В многоэтажке в Екатеринбурге загорелся мусоропровод

В многоэтажке в Екатеринбурге загорелся мусоропровод

12 июня 2024, 05:54
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге загорелся мусор в мусоропроводе в многоэтажном доме на улице Белинского. Пожар случился 11 июня 2024 года.

Сотрудники экстренной службы вывели из горящего дома 50 жильцов. Двое из эвакуированных — дети.

Также шестерых человек спасли по лестничным маршам при использовании спасательных устройств, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Огонь устраняли 20 человек. В течение 1,5 часа возгорание было ликвидировано. Сведений о пострадавших нет.

Напомним, 4 июня 2024 года в Нижнем Тагиле загорелась квартира в жилом доме. Соседка, проснувшись от запаха дыма, вызвала пожарных. Хозяин горевшей квартиры хотел спастись и выпал из окна. В результате он скончался.

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