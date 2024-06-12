В многоэтажке в Екатеринбурге загорелся мусоропровод

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
Сотрудники экстренной службы вывели из горящего дома 50 жильцов. Двое из эвакуированных — дети.
Также шестерых человек спасли по лестничным маршам при использовании спасательных устройств, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Огонь устраняли 20 человек. В течение 1,5 часа возгорание было ликвидировано. Сведений о пострадавших нет.
Напомним, 4 июня 2024 года в Нижнем Тагиле загорелась квартира в жилом доме. Соседка, проснувшись от запаха дыма, вызвала пожарных. Хозяин горевшей квартиры хотел спастись и выпал из окна. В результате он скончался.