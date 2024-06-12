В многоэтажке в Екатеринбурге загорелся мусоропровод

Напомним, 4 июня 2024 года в Нижнем Тагиле загорелась квартира в жилом доме. Соседка, проснувшись от запаха дыма, вызвала пожарных. Хозяин горевшей квартиры хотел спастись и выпал из окна. В результате он скончался.