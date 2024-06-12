Волонтеры в Нижнем Тагиле проведут субботник на водоемах

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
На берегу водоемов скопилось много мусора, который оставляют после себя отдыхающие. По словам волонтеров, особенно удручающая ситуация на реке Чауж, рассказали в группе ВКонтакте «Дружина НТ».
Есть ещё предложение, попробовать найти рупор, оповестить рыбаков о проходящем субботнике, повести познавательную беседу, вывести на то, чтобы им было стыдно! Как-то много лет назад это очень сработало и народ реально оставлял удочки и шёл на помогать! — рассказал руководитель «Дружины» Павел Фетисов.
Сбор состоится в 13:00 у реки Канава около поворота на Верхний прудок.
Напомним, 17 мая 2024 года жители Нижнего Тагила, Черноисточинска и Екатеринбурга участвовали в субботнике, который проходил около Черноисточинского водохранилища. Участники собрали не менее 1 кубометра мусора, лежавшего на берегу.