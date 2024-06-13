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16 нелегальных мигрантов в Екатеринбурге отвезли в полицию во время рейда

16 нелегальных мигрантов в Екатеринбурге отвезли в полицию во время рейда

13 июня 2024, 12:52
Фото: 1MI
Сотрудники полиции в Екатеринбурге задержали 16 мигрантов во время рейда по соблюдению законов миграции.

Рейд проводился в одном из логопарков Екатеринбурга в Октябрьском районе. Всего сотрудники правоохранительных органов проверили около 100 иностранцев, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Также в отделение полиции было доставлено 16 иностранных граждан, которые незаконно находились на территории РФ. В отношении них были составлены протоколы.

Напомним, в мае 2024 года рейд по выявлению нелегальных мигрантов прошел в Нижнем Тагиле. По итогам мероприятия было вычислено восемь нелегалов, которых депортируют на родину.

Силовики в Нижнем Тагиле провели рейд по иностранцам-уклонистам
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Рейд#Мигранты#Иностранцы#МВД#ЧП#Нарушители#18+#Екатеринбург#Инцидент#Октябрьский район
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