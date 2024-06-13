16 нелегальных мигрантов в Екатеринбурге отвезли в полицию во время рейда

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Рейд проводился в одном из логопарков Екатеринбурга в Октябрьском районе. Всего сотрудники правоохранительных органов проверили около 100 иностранцев, рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Также в отделение полиции было доставлено 16 иностранных граждан, которые незаконно находились на территории РФ. В отношении них были составлены протоколы.
Напомним, в мае 2024 года рейд по выявлению нелегальных мигрантов прошел в Нижнем Тагиле. По итогам мероприятия было вычислено восемь нелегалов, которых депортируют на родину.