959 студентам УрФУ в Екатеринбурге аннулировали результаты экзаменов

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Студенты писали тест в формате онлайн. По итогам контроля в черном списке оказались 959 студентов и результаты теста были аннулированы, пишет Е1.
Учащиеся университета недовольны данной ситуацией. Многие предполагают, что аннулировать результаты могли из-за того, что кто-то пришел на экзамен со слишком глубоким декольте или с голым торсом.
По мнению других, в аудитории некоторых экзаменуемых поймали за списыванием, а кто-то считает, что все дело в технических неполадках. По словам одной из студенток, сайт работал неисправно, а камера постоянно выключалась. При этом показать студентам записи с камер отказались.
Когда несдавшие экзамен студенты обратились в службу поддержки через электронную почту, им в ответ написали, чтобы они не мешали работе, в ином случае их забанят, а также отправляют их на пересдачу.
В администрации университета отметили, что результаты были аннулированы из-за несоблюдения требований прокторинга: уход из аудитории без предупреждения, использование гаджетов и гарнитуры. Также сотрудникам службы поддержки объявят выговор за хамские ответы студентам.
Напомним, школьникам в Екатеринбурге приходят сообщения от мошенников о том, что их якобы поймали за списыванием во время ОГЭ и ЕГЭ.