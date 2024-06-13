959 студентам УрФУ в Екатеринбурге аннулировали результаты экзаменов

По мнению других, в аудитории некоторых экзаменуемых поймали за списыванием, а кто-то считает, что все дело в технических неполадках. По словам одной из студенток, сайт работал неисправно, а камера постоянно выключалась. При этом показать студентам записи с камер отказались.